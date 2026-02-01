蔡英文「換新髮型了」引網友熱議 公開浪漫爬山照揭真相

過去前總統蔡英文標誌性的中長髮型深植人心，近日社群平台Threads上流傳前總統蔡英文疑似燙頭髮的新造型，引發熱議，原來是蔡英文前往苗栗爬山後的自然捲。（取自蔡英文臉書）





過去前總統蔡英文以標誌性的短髮造型深植人心，近日社群平台Threads上流傳蔡英文疑似燙頭髮後的「新造型」，引發網路熱議，幕僚隨後澄清：「小英沒有燙頭髮啦，那是爬完山後的自然捲」，而今（1日）蔡英文親自公開爬山照片，原來是她前往苗栗，二訪她任內推動的「浪漫台三線」的「樟之細路」，也加持力挺民進黨苗栗縣長提名人陳品安。





蔡文今天在臉書發文表示：「我卸任後，最喜歡做的事，就是爬山。前幾天，我前往苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪在我任內推動『浪漫台三線』的『樟之細路』。

蔡英文說，樟之細路的路程，一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會。但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡。「不過，我倒是很珍惜，跟我一起爬山的夥伴，以及一路上，每當我快要放棄時，一直給我加油、打氣的山友。我也要謝謝苗栗的年輕議員陳品安跟我一起爬山。」

蔡英文說，「山不會因誰而改變方向，山頂的美景也不會消失，有人走得快，有人走得慢，只要我們彼此照應，走在同一條路上，山就一直都在，路也會一直有人走。真心推薦大家，去爬山時，別想太多。山，會告訴我們答案。」（責任編輯：卓琦）