蔡英文「福氣加碼」春聯畫面曝！領取下載方式全說了
即時中心／潘柏廷報導
民進黨前總統蔡英文，卸任後仍相當活耀在社群，並積極參與各種活動；由於今年農曆年是馬年，蔡英文今（12）日在臉書透露，自己選「福氣加碼」4個字，並請何景窗老師替她提字，其中她也透露領取下載方式，相關內容也隨之曝光。
蔡英文今天在臉書提到，自己去爬山的時候，偶爾會看到有人貼「蔡英文的春聯」，「今年的春聯，我就在想也許換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點」。
綜合上述，蔡英文也說，所以，她選了「福氣加碼」四個字，並請了何景窗老師替她提字。「希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼！」。
最後，蔡英文更提醒，今天開始開放給大家下載，自行印製，只要加入她的官方LINE帳號，就可以得到下載連結。
原文出處：快新聞／蔡英文「福氣加碼」春聯畫面曝！領取下載方式全說了
