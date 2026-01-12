蔡英文「福氣加碼」春聯 開放下載自行印製

（中央社記者葉素萍台北12日電）農曆新年將至，前總統蔡英文今天公布最新春聯「福氣加碼」，她請來書法詩人何景窗題字，祝福大家「幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼」。

蔡英文今天在臉書發文指出，去爬山的時候，偶爾會看到有人貼「蔡英文的春聯」。今年的春聯，她就在想也許換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點。

她說，選了「福氣加碼」4個字，並請了何景窗題字。希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼。

蔡英文說，今天開始開放給大家下載，自行印製，只要加入她的官方LINE帳號，就可以得到下載連結。（編輯：林興盟）1150112