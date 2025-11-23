蔡英文、蘇貞昌共同視察淡江大橋 陳冠安：「英蘇同盟」將成賴清德夢魘
前總統蔡英文今（23日）突然發文透露日前與前行政院長蘇貞昌共同參觀淡江大橋。國民黨前青年部主任陳冠安認為，英系、蘇系兩個派系龍頭會晤，強化了「英蘇同盟」的態勢，將成為總統賴清德的夢魘；若英蘇同盟在明年地方選舉有所斬獲，對賴清德在黨內的權力必然造成強大威脅。
蔡英文今突發文，透露日前受工信工程總裁潘俊榮邀請，和蘇貞昌一起參觀明年即將完工的淡江大橋；她並提及「我之前說過，卸任後要跟蘇貞昌一起到處看看，我們為台灣做的建設與改變」。
陳冠安接受《鏡報》訪問時指出，蔡英文2019年爭取競選總統連任時，是蘇貞昌公開表態支持、力挺，加上後續香港爆發反送中浪潮，把蔡英文氣勢往上推，才實現了對賴清德的逆轉勝。
陳冠安表示，如今蔡英文和蘇貞昌一同現身新北視察建設，絕對是一個政治動作。因為先是有高雄市長陳其邁發文力挺參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，如今英系、蘇系兩個派系龍頭會晤，尤其還是在新北市，更加強化了「英蘇同盟」的態勢。
「這其實是很深層的安排。」陳冠安說，雖然英蘇合體不一定是劍指賴清德，但若蘇系、英系在明年地方選舉時，於各地結盟，在地方首長、議員選戰大有突破，對賴清德在2026選後的黨內權力必然造成不小威脅。
陳冠安強調，尤其賴清德很擔心2026年民進黨選情不佳，因為他可能要因此引咎請辭黨主席，這是賴清德最怕的一件事。尤其大罷免結束後，賴清德的黨主席之位其實就已被逼宮；當時民進黨立委王世堅就曾發聲附和前副總統呂秀蓮，認為「賴清德可考慮辭去黨主席職務」的想法其實是對的。
淡江大橋即將於明年完工，前行政院長蘇貞昌今（23日）在臉書釋出一段與前總統蔡英文受邀參訪的影片，兩人互動成為亮點。工信總裁潘俊榮在致詞時，特別感謝蔡英文任內「沒什麼颱風來」；蔡英文聽聞後，隨即幽默地指向身旁的蘇貞昌，用台語笑稱「這個比較壞（兇）」，惹得全場大笑。鏡新聞 ・ 1 天前
前總統蔡英文今（23日）與前行政院長蘇貞昌參觀明年即將完工的淡江大橋。蔡英文表示，「這座橋不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
