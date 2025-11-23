蔡英文、蘇貞昌同遊淡江大橋 蔡讚：中央地方合作典範
〔記者陳昀／台北報導〕前總統蔡英文近日與前行政院長蘇貞昌，前往參觀明年即將完工的淡江大橋，蔡今在臉書發文表示，這座橋展現台灣在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範，期待通車後，能為地方帶來更多榮景，為台灣帶來更多關注。
蔡英文表示，她之前說過，卸任後，要跟蘇貞昌院長一起到處看看，我們為台灣做的建設與改變。前些日子，工信工程總裁潘俊榮邀請他們參觀明年即將完工的淡江大橋，很高興能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。
蔡英文說，謝謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程；謝謝中央政府，持續補助地方將近300億元，包括淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌，改善淡水的交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。
蔡英文指出，這座橋，不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。期待淡江大橋明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。
