蔡英文、蘇貞昌一起參觀淡江大橋 直誇「中央地方團結合作典範」

前總統蔡英文和前行政院長蘇貞昌一同參觀淡江大橋。翻攝蔡英文臉書。



前總統蔡英文今（11/23）天在臉書發文，表示前陣子自己和前行政院長蘇貞昌一同參觀明年即將完工的淡江大橋，而她認為這座橋不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。

蔡英文首先提到，自己曾經說過，卸任後要跟蘇貞昌一起到處看看，當初他們為台灣做的建設與改變。

蔡英文表示，前陣子，工信工程總裁潘俊榮邀請他們參觀明年即將完工的淡江大橋，現在網路上已經有很多關於淡江大橋的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。

蔡英文表示，要謝謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程。她也要感謝中央政府，持續補助地方將近300億元，包括淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌，改善淡水的交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。

蔡英文指出，這座橋不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範，期待淡江大橋明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。

