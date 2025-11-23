蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩

政治中心／周希雯報導

來自台南的周子瑜13歲遠赴南韓追夢，所屬女團「TWICE」在全球暴紅，然而2016年因國旗風波遭舔共藝人黃安檢舉「台獨」，公司為平息中國粉絲怒火，竟把年僅16歲的她推出來道歉，單薄身影當時令人心疼，此後10年也未能來台活動，成了台粉心中的痛。直到今年11月22、23日，子瑜終於「解禁」帶著TWICE回台開唱，不僅全高雄以「藍色風暴」迎接，前總統蔡英文、高雄市長陳其邁也頂著藍髮同框，眾人也挖出小英當年經典名言，「沒有一個台灣人需要為自己的認同而道歉」，感動表示「謝謝小英當年那麼挺子瑜！」

TWICE出道10年首度全體來台，也是子瑜在南韓打拼十多年、首度回到家鄉演出。對此，蔡英文應景曬出「藍髮姐弟照」，只見她和陳其邁的黑髮透過修圖，搖身一變成為代表子瑜的藍色，並感性透露這2天的版面都是TWICE，「看了大家的分享，彷彿我也一起參加了這場演唱會。10年了，我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，我相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。」

蔡英文、陳其邁「藍髮現身」瘋TWICE！網挖10年前「挺子瑜霸氣名言」淚崩

蔡英文（左）和陳其邁（右）都換成藍色頭髮。（圖／翻攝「tsai_ingwen」Threads）

對此，蔡英文點名感謝陳其邁與市府團隊，昨（22日）高雄捷運的運量達到35萬人次，是今年的最高紀錄，90分鐘內就疏散完畢。她也藉著子瑜回家，想告訴全台灣民眾，「城市的榮光、台灣的存在，是靠著許多人用不同的方式，在不同的領域發光，共同成就『讓世界看見台灣』。謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，讓我們身為台灣的一份子，感到與有榮焉。」

子瑜首度帶TWICE全員回家演出。（圖／翻攝畫面）

貼文一出，再度令大票ONCE（TWICE粉絲名稱）淚崩，感動表示「小英，永遠不會忘記妳十年前的那句」、「謝謝小英當年那麼挺子瑜」、「我們會永遠記住這句話，抬起頭，勇敢且驕傲地做一個台灣囝仔」、「謝謝小英總統當時暖心的發言，給了我們台灣人民很大的一個安全感」、「小英當時的至理名言，當時安定也鼓舞了多少人心」、「當年小英總統發聲挺子瑜的時候還歷歷在目，終於等到子瑜回家開演唱會了」、「我們以當台灣人感到非常自豪」。

據悉，就在2016年1月總統大選前一天，子瑜因無辜陷入國旗風波，被迫錄影片道歉、配合說出一個中國立場，令無數台人心疼不已。對此，當時仍是總統候選人的蔡英文不僅公開力挺，更說出只要她當總統的一天，「我會努力讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同而道歉！」一番話當時獲得如雷的掌聲，此後也持續鼓舞眾人。





原文出處：蔡英文、陳其邁「藍髮現身」瘋TWICE！網挖10年前「挺子瑜霸氣名言」淚崩

