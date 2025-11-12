蔡英文「霸總黑風衣」沒了！飛德國「造型大爆改」網暈爛了



娛樂中心／綜合報導



前總統蔡英文近日受邀前往歐洲分享台灣民主經驗，抵達德國剛在柏林自由會議公開演說的他，受到當地熱烈歡迎，更與德國友台議員互動良好，歡樂場面讓許多人大讚蔡英文強項果然是「外交」，馬不停蹄的蔡英文緊接著來到德勒斯登，參訪歐積電（ESMC）並公開紀錄影像，他換下過去引發討論「黑色風衣」，造型大變的爆改模樣讓粉絲激動告白：「可以這麼帥的嗎？」。

蔡英文「霸總黑風衣」沒了！飛德國「造型大爆改」網尖叫：這麼帥的嗎？

前總統蔡英文赴歐訪問，在柏林自由會議發表演說後再前往德勒斯登參訪歐積電（ESMC）。（圖／翻攝自蔡英文@Threads）蔡英文於今（12日）在Threads分享自己來到德勒斯登，參訪去年8月動工的歐積電（ESMC）廠區聽取簡報，蔡英文介紹歐積電是由台積電（TSMC）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）共同投資的企業，其中台積電持股70％，是當地史上規模最大的半導體投資，他提到台灣之於世界是「負責任的一員」，無論民主、防疫或是半導體產業，台灣都有意願分享自己一路走來經驗，而歐積電就是最鮮明、重要的案例，蔡英文稱自己對歐積電「充滿信心」，相信這次合作會成為歐洲產業升級的重要節點。

廣告 廣告

蔡英文「霸總黑風衣」沒了！飛德國「造型大爆改」網尖叫：這麼帥的嗎？

蔡英文表示對歐積電充滿信心，也叮嚀海外台灣工程師要努力之餘別忘記台灣。（圖／翻攝自蔡英文@Threads）

蔡英文更特別強調，他有叮嚀歐積電的台灣工程師在海外要好好加油，但也不要忘記台灣，有時間記得要回台灣、在海外也要關心台灣，從蔡英文公開行程照片更能看到，他雙手插口袋的帥氣身影，更有不少網友發現蔡英文換下上一趟訪歐引發討論的黑色風衣，改為經典卡其色長版大衣，十足英倫都市風格，讓網友看了猛告白：「是可以這麼帥的嗎」、「小英一定很多風衣外套！好好看」、「第三張那個背影為什麼這麼可愛啊」、「台灣的驕傲」、「小英外套好漂亮，手插口袋真的好帥！」、「台灣加油」、「謝謝小英幫台灣努力拚外交。」。

蔡英文「霸總黑風衣」沒了！飛德國「造型大爆改」網尖叫：這麼帥的嗎？

蔡英文換上卡其色長版大衣亮相，帥氣造型掀起網友熱議，大讚「小英太帥」。（圖／翻攝自蔡英文@Threads）





原文出處：蔡英文「霸總黑風衣」沒了！飛德國「造型大爆改」網暈爛：這麼帥的嗎？

更多民視新聞報導

蔡英文、高市早苗今昔模樣100%重疊！網挖「1幕神複製」暈爛了

4年前狂怨「陳其邁很煩」！蔡英文現身「爆出新料」網笑：陰影太深

退休阿公育兒「突爆出炸裂死腔」竟是蘇貞昌！78歲太反差逼瘋網

