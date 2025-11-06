蔡英文、高市早苗今昔模樣100%重疊！網挖「1幕神複製」暈爛了

政治中心／曾郁雅報導



日本第一位女首相「高市早苗」一上任就以親民、熱情形象擄獲大眾的心，近日他更在記者會上主動幫遭北韓綁架日本受害者的親屬，親自調整麥克風，碰到突發狀況第一反應就是挺身而出的行動，讓他獲得大好評，對此就有台灣網友挖出前總統蔡英文過去公開場合「這舉動」表示：「這題小英也會！」，兩位女性國家元首相呼應的身影，讓網友大讚：「都是體貼的人！」。

現任日本首相高市早苗於「要求北韓釋放綁架日本被害者」記者會上，主動上前幫受害者姐姐調整麥克風模樣，收穫來自各國網友盛讚舉動「太貼心」，不少網友都認為高市早苗主動觀察周遭狀況並立即處理的性格，就是他如今能成功的原因，評論：「這才是父母官，好感人」、「演不來，上次她和習見面、習還在拍照，大部分鏡頭還在拍習，只有她一人被職員帶去長桌上入座，她對職員點頭道謝，而不是當職員透明，這種小細節，很多身在高位都做不到！」。

隨後就有網友挖出前總統蔡英文過去出席廟方活動，喊出：「關於這題小英也會！」，只見到畫面紀錄廟方住持黃國正致詞當下、手上講稿一直隨風飛舞，閱讀起來相當吃力，讓站在旁邊的蔡英文注意到對方的窘迫，默默地把自己的稿架移到隔壁，動作伴隨俏皮挑眉表情，引得全場笑出聲，網友挖出蔡英文過往畫面，馬上不少支持者留言瘋讚：「都是體貼的人」、「只有女性領導人才有的溫柔」、「很謙恭的小英總統」、「太有趣了兩位！哈哈哈」、「可愛的英」、「暖暖得好貼心！」，事實上，高市早苗曾經表示自己「憧憬的女性」是台灣前總統蔡英文，如今兩人公開身影大重疊，更令不少人誇讚女性領導人真有獨特魅力。





