蔡英文1句話震撼中國人！他憶「7年前蹲下一舉動」：這就是我們要的國家

政治中心／黃韻璇報導

近日一名媽媽在Threads上發文分享帶女兒去剪頭髮，「剪了一顆蔡英文總統的髮型」，沒想到引來前總統蔡英文現身暖回「未來當總統也不是問題」，引發話題，就有一名中國網友震撼感嘆，「原來女性、兒童、普通人，被當作未來的主體，可以是如此自然的一件事」。就有網友回憶起蔡英文7年前一個溫暖舉動，當時有家長希望蔡英文在女兒衣服上簽名，蔡英文並沒有直接答應，而是親自蹲下來問小女孩「同不同意簽名」，直到小女孩點頭才簽。

廣告 廣告

蔡英文鼓勵女童「當總統沒問題」，中國網友震撼表示「原來女性、兒童、普通人，被當作未來的主體，可以是如此自然的一件事」。（圖／翻攝自Threads）

原PO於8日深夜在Threads上發文分享女兒剪頭髮的照片，「帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型，小英總統會看到嗎？」貼文發出後，蔡英文現身留言，「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大」。

就有一名中國網友看到後，忍不住在Threads上用簡體字發文表示，「誰能懂我的震撼，原來女性、小孩、一般人，被當作未來的主體，可以如此自然的一件事。親切、正向，卻不虛偽，這大概就是政治該有的溫度」，直言「原來不是我太理想，是我所處的環境太窄」。

蔡英文跟大家一起合照留影，過程中有家長希望蔡英文在女兒身上衣服簽名。（圖／資料照）

對此，就有人憶起7年前蔡英文一個暖舉，2019年7月總統蔡英文出訪加勒比海友邦，過境紐約的最後一站，在中央公園跟留學生們健走，途中也有不少家長帶著小孩跟在一旁，蔡英文跟大家一起合照留影，過程中有家長希望蔡英文在女兒身上衣服簽名時，蔡英文表示「妹妹很漂亮喔，可是簽名她會同意嗎？」家長秒回「可以可以」，然而蔡英文卻堅持表示「你要她同意喔」，還親自蹲下來詢問，直到小女孩害羞的點點頭，蔡英文才簽名。

蔡英文蹲下來詢問小女孩是否同意，直到女孩點頭才簽名。（圖／資料照）

如今這段暖心互動再被翻出，網友紛紛表示「尊重這兩個字不分年紀」、「一言一行看出對人的尊重」、「我記得有一個是家長想讓小英總統抱他們的孩子，小英詢問孩子的意願，願不願意讓她抱一下，小朋友同意了，小英才抱他」、「雖然小英沒有小孩，但他很尊重並了解孩子」、「她真的是我心中國家首領該有的樣子」、「這就是我們想要的國家吧」。

更多三立新聞網報導

蔡英文鼓勵女童「當總統沒問題」！中國網友見1事震撼：政治應有的溫度

政院力挺苗栗醫院急重症大樓擴建 張惇涵喊「趕進度」：看病不能再周折

女童剪「蔡英文髮型」！本尊深夜親回：未來當總統也不是問題

保二社宅首批入住 蔡英文親自「總統級開箱」驚嘆：很好！我可以住在這

