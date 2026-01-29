蔡英文2.0有壓力？羅友志揭賴清德反常舉動：焦慮感超重
總統賴清德近期頻頻受訪，針對台美關稅議題以及朝野惡鬥的風波發聲。資深媒體人羅友志分析，沒有任何一任總統接受媒體訪問的頻率如此高，從賴清德的行為可以發現其「焦慮感超重」，無非是因為「英系人馬」近期動作非常大，讓賴在布局年底大選的過程中備感壓力。
羅友志在臉書發文及PO影片表示，賴清德跟前總統蔡英文，簡直是南北極，蔡英文可以幾百天不接受媒體訪問、提問，賴清德則是媒體曝光率爆表。
羅友志在影片中指出，沒有任何一任總統接受媒體訪問頻率如此高，賴清德最近不但接受媒體專訪，在參訪行程中，只要有媒體問，他一定停下來講一些話；再來，總統府釋出賴清德去年請談判團隊吃芒果的擺拍照片。
他直言，無論是積極接受媒體訪問，還是釋出總統府擺拍照片，都可以看出賴清德「焦慮感超重」，很怕大家不知道他很努力在做事。
羅友志也提到，賴清德接受專訪時，特別提到副總統蕭美琴在台美談判幫了大忙，幫談判方案取名「黃金計劃」。他認為，賴之所以提到蕭，是因為英系近期動作非常大，賴意在向英系喊話，自己非常信任蕭美琴，並傳達「拜託2026選舉各個派系不要再弄我了」的訊息。
對於蔡、賴的關係，前立委蔡正元日前在中天節目《中天辣晚報》指出，蔡英文雖已卸任，仍可藉由帶領民進黨維持影響力，甚至不排除在2028年再度出馬，與賴清德進行黨內初選，屆時恐上演「蔡英文對賴清德2.0」的局面。
