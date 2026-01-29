蔡英文2027出來挑戰賴？蔡正元：陳其邁、蕭美琴旁邊站

「蔡賴之爭2.0」引發關注，圖為未卸任前的時任總統蔡英文(右)，時任副總統賴清德(左)。（示意圖／資料照／姚志平攝）

媒體人李艷秋近日發文提及「最近少惹賴清德，他心情不好」，點出賴近期面臨多重政治壓力。前立委蔡正元點出「蔡英文對賴清德2.0」，目前情勢，牌在蔡英文手上，若覺得賴贏不了2028，蔡一定會出來挑戰。至於高雄市長陳其邁、副總統蕭美琴不是咖，都要靠邊站。

蔡正元29日在《頭條開講》節目表示，蔡英文卸任的時候狀況還不差，而賴清德的滿意度目前在40％上下徘徊，不管什麼人做民調，不滿意度都超過五成，這不是換不換人的問題，「這是蔡英文要不要讓他繼續選的問題！」

蔡正元直言，如果在2027年民進黨總統初選，蔡英文出來跟賴清德初選，賴清德會輸！那就只剩下蔡英文要不要而已了。

「『換不換人』這個牌子在蔡英文手上，我認為她贏過賴清德的機率非常高！」蔡正元強調，因為民進黨是用全民調的方式來進行初選，蔡英文就佔了便宜。至於媒體人黃暐瀚說，要挑戰也是陳其邁、蕭美琴，「暐瀚，增加一點常識好不好？這兩個人哪是咖啊？」

蔡正元質疑，「這兩個人挑戰賴清德？去旁邊站！」這兩人都是英系，英系會派兩個「滷肉腳」來挑戰賴清德？要就是主帥親征！如果不挑戰賴清德就算了，如果要挑戰，一定是蔡英文出馬。而要不要挑戰賴，是在於蔡英文跟民進黨內的人會不會覺得，賴清德根本贏不了2028總統大選？如果覺得贏不了，蔡英文一定會出來挑戰賴。

蔡正元提到，就像上一次，綠營2018年九合一選舉慘敗後，賴清德覺得蔡英文一定贏不了，所以出來挑戰蔡，是一樣的道理。只是那次被蔡英文加陳菊，搞了一個「魔術的方法」來初選。當然賴清德現在是黨主席，要搞什麼花樣，有他的優勢。

蔡正元直呼，可是在民進黨內，蔡英文仍然是一股很大的勢力！

