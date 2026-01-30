蔡英文2028再出馬？前幕僚發聲「一番話」偷抱怨

政治中心／李汶臻報導

前總統蔡英文卸任後活躍於社群平台，不時還現身與網友們留言互動，親民程度令國人驚喜不已。豈料，蔡英文在社群「海巡」的行徑，卻遭部分人士解讀為「動作頻頻」，甚至引發外界揣測是否是為2028總統大選鋪路，有關「2028一定會有蔡賴之爭2.0」的說法也浮上檯面。對此，蔡英文的前幕僚就在社群發文給答案；至於蔡英文的真實動向，前幕僚也全說了。

前總統蔡英文卸任將近兩年，她近來在Threads上互動頻繁、討論聲量頗高，但有部分偏藍名嘴將此解讀為「她要重出江湖」。對此，蔡英文的前幕僚范綱皓就在Threads上發文開轟有關「2028一定會有蔡賴之爭2.0」的傳聞，范綱皓認為「真的是太會編故事」，並透露以他對蔡英文的瞭解「她對權力的慾望，不是如國民黨想得那樣」，同時解釋蔡英文卸任後活躍於社群平台的原因「是她關心年輕人、關心台灣」。

近來有關「2028一定會有蔡賴之爭2.0」的說法浮上檯面，蔡英文（左）前幕僚范綱皓（右）發聲了。（圖／翻攝自IG@kanghao_0720）





面對有人眼紅蔡英文在社群上的高聲量，范綱皓也質疑「為什麼藍的，沒一個聲量這麼高？這不是才是偏藍名嘴們應該要關心的嗎？」。而針對有傳聞稱蔡英文「會選台北市長、擔任行政院長」，范綱皓直言「真的也別鬧了，她以卸任總統的身分，能夠為台灣做的事情還非常多」，更呼籲大家「現在就讓她爬山、讀喜歡的書、滑脆跟年輕人互動就好吧！」。

蔡英文「社群1動作引揣測」2028再出馬？前幕僚發聲「真實動向」全說了

前幕僚范綱皓還偷抱怨蔡英文：我們不想再跟處女座一起工作。（圖／翻攝自Threads@kanghao_0720）





范綱皓最後還稱「小英如果要再選總統，第一個阻止他的人，會是以前的一整群幕僚」，還偷偷抱怨喊：「我們不想再跟處女座一起工作！」。

