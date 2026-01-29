蔡英文2028再出馬？羅旺哲從一件事看到賴清德「三輸」

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101的挑戰，前總統蔡英文以及現任總統賴清德都發文祝賀。媒體人羅旺哲認為，蔡在此事上贏了「高度」以及「速度」，並提及文章的點讚數，認為「人氣」是賴要面對的問題。

李艷秋27日在臉書發文指出，前任總統影響力仍在、陳亭妃於初選中勝出以及立法院民進黨團總召柯建銘持續強硬對抗等情況，這些因素交織下，讓賴清德備感壓力。該文引發議論，前立委蔡正元甚至認為，蔡雖已卸任，仍可藉由帶領民進黨維持影響力，甚至不排除在2028年再度出馬，與賴進行黨內初選，屆時恐上演「蔡英文對賴清德2.0」的局面。

對此，羅旺哲昨（28）日在政論節目《57爆新聞》中指出，霍諾德完成徒手攀爬台北101的挑戰，蔡英文、賴清德都發文祝賀，但蔡在此事上贏了2度，包括速度以及高度，因蔡在文章中感謝了北市府、101董座賈永婕以及直播團隊等，賴卻只感謝幕後英雄，在速度上，蔡發文也比賴快。

除此之外，羅旺哲說兩篇文章的點讚數也有落差，蔡的文章10.7萬人，賴的文章則是7萬人，光是按讚人數就差一大截，這將是賴要面對的問題。

羅旺哲也提到，蔡英文開始辦「想想論壇讀書會」，號召一票學者以及前內閣官員，深入研析印太政經戰略跟國內重大施政議題，讓人覺得想要捲土重來；羅強調，研究國內重大施政，恐是因為賴做不好，才要研究能不能改善。

