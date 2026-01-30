蔡英文2028將角逐總統？前幕僚打臉嗆別鬧了 揭她「真正動向」

政治中心／李紹宏報導

前總統蔡英文卸任後的動向持續引發討論。前立委蔡正元近日分析，蔡英文不排除在2028年重新角逐總統大位，並預言屆時可能再次出現「蔡賴競爭」的情勢。不過對此，蔡英文的前幕僚范綱皓打臉，認為相關說法缺乏事實根據，純屬外界過度揣測，怒轟「真的也別鬧了」！

蔡正元稱2028年蔡英文（左）不排除參選總統，被蔡英文前幕僚范綱皓（右）打臉。（組圖／總統府提供、翻攝自范綱皓臉書）

范綱皓在Threads上發文，認為王淺秋、蔡正元在那邊說什麼蔡英文現在的「動作頻頻」，說2028一定會有蔡賴之爭2.0，真的是太會編故事。蔡英文會在社群媒體上活躍，純粹是關心年輕人和台灣這塊土地，也強調蔡英文對權力的慾望，不是國民黨想像的那樣。

范綱皓觀察，蔡英文在許多場合，包含大罷免，都表態要大家支持賴清德政府和行政團隊，因為團結台灣就是她身為卸任總統最大的期待，也說那些「想見縫插針的人，恐怕會失望」。

此外，針對蔡英文會參選台北市長、擔任行政院長等傳言，范綱皓痛批「真的也別鬧了」，更強調蔡英文能夠為台灣做的事情還非常多，「現在就讓她爬山、讀喜歡的書、滑脆跟年輕人互動就好吧」。

