蔡英文2028挑戰賴清德？黃暐瀚斷言不太可能：「一情況發生」才會出現挑戰者

前總統蔡英文卸任將近2年，但近期動作頻頻，包括「想想論壇」改版重新啟動，以及與幕僚互動變得更加頻繁。資深媒體人劉寶傑指出，蔡英文這些動作是對總統賴清德的一種警告。另一名媒體人李艷秋也直言，「最近少惹賴清德，他心情不好。」她認為，卸任者開始下指導棋，而且是在賴清德就職一年後開幹，擺明不信賴。對此，資深媒體人黃暐瀚提出3點分析，強調「蔡英文挑戰賴清德」的狀況不存在。

黃暐瀚今（30）日在臉書發文表示，昨日上節目時被問到蔡英文是否可能挑戰賴清德連任總統，他回應有3種可能情況：第一，如果年底縣市長選舉民進黨成績不俗，賴主席不會卸任，不會發生連任總統被挑戰這件事。第二，假設年底選舉大敗（台南、高雄民進黨輸掉），那麼賴主席肯定下台，這時才有可能出現挑戰者。第三，這個挑戰者不會是蔡英文，而是能夠代表蔡英文的人，比如高雄市長陳其邁。

廣告 廣告

​黃暐瀚提到，假設年底選舉大敗（台南、高雄民進黨輸掉），那麼民進黨主席賴清德（見圖）肯定下台，這時才有可能出現挑戰者。（陳品佑攝）

黃暐瀚指出，以上3種情況很可能「全都不會發生」，因為縣市長選舉綠營從5席起跳，只要先前所提「五藍」（宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣）能有斬獲，賴主席就算勝利，何來主席下台？何來總統連任被挑戰？

黃暐瀚提到，去年大罷免大失敗後，蔡英文主動po出與賴清德總統在官邸的照片，這個舉動不是「送暖」，難道是「插刀」？黃暐瀚認為，蔡賴或許不是「過命姐弟」，但硬要講成兩人已經「反目結仇、刀劍相向」，也太OVER了一點。

黃暐瀚強調，他不僅認為「蔡英文挑戰賴清德」的狀況不存在，「賴清德2028被黨內挑戰」的狀況，也根本不太可能會發生。

更多風傳媒報導

