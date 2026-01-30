蔡英文2028挑戰賴清德？黃暐瀚「貼1照片」斷言結局：幾乎不可能

政治中心／黃韻璇報導

前總統蔡英文卸任後的動向持續引發討論。前立委蔡正元近日分析，蔡英文不排除在2028年重新角逐總統大位，並預言屆時可能再次出現「蔡賴競爭」的情勢。不過蔡英文的前幕僚范綱皓出面打臉，認為相關說法缺乏事實根據，純屬外界過度揣測。對此，資深媒體人黃暐瀚也3點分析，直言他不只認為「蔡英文挑戰賴清德」的狀況不存在；連「賴清德2028被黨內挑戰」的狀況，也根本不太可能會發生。

針對近來出現蔡英文2028將挑戰賴清德的傳聞，黃暐瀚30日晚間PO文提出3點，首先表示，如果年底縣市長選舉民進黨成績不俗，賴主席不會卸任，不會發生連任總統被挑戰這件事；接著提到，假設年底選舉大敗，如台南、高雄民進黨輸掉，那麼賴主席肯定下台，這時才有可能出現挑戰者；最後他認為，這個挑戰者不會是蔡總統，而是能夠代表蔡總統的人，比如說陳其邁。

廣告 廣告

去年大罷免大失敗之後，蔡英文PO出與賴清德、蕭美琴在官邸的照片。（圖／蔡英文臉書）

不過黃暐瀚認為，「以上所述三點狀況，很可能全都不會發生」，因為縣市長選舉綠營從5席起跳，只要先前所分析的「五藍」能有斬獲，賴主席就算勝利，何來主席下台？何來總統連任被挑戰？且去年大罷免大失敗之後，蔡英文總統主動PO出與賴清德副總統在官邸的照片，這個舉動不是「送暖」，難道是「插刀」？

黃暐瀚直言，蔡賴或許不是「過命姐弟」，但硬要講成兩人已經「反目結仇、刀劍相向」，也太 OVER 了一點。最後他說自己不只認為「蔡英文挑戰賴清德」的狀況不存在；連「賴清德2028被黨內挑戰」的狀況，也根本不太可能會發生。

更多三立新聞網報導

蔡英文2028將角逐總統？前幕僚打臉嗆別鬧了 揭她「真正動向」

證交所 x 文總強強聯手！打造新創護國神山群

藍營新北還在喬 蘇巧慧出招了！搶先租下侯友宜「勝選福地」板橋超級F1

啪啪啪！郭正亮怒轟攀101恐變醜事 這粉專反嗆：只會出一張嘴

