「蔡英文8年辦了哪個光電弊案？」黃國昌揭三地集團案1疑點：檢調好機靈

三地集團與開陽能源爆發高層聯手背信弊案，高雄地檢署認定，三地集團創辦人鍾嘉村與開陽能源董事長蔡宗融主導掏空旗下公司，涉案金額共計3.5億元。檢方8日對鍾、蔡兩人提起公訴，並依《證交法》特別背信罪及《公司法》對鍾嘉村求刑18年，併科罰金1.9億元；蔡宗融則求刑12年。對此，民眾黨立委黃國昌在直播批評，他看完起訴書後「飯差點噴出來」，他指出，鍾嘉村與蔡宗融雖被起訴，但檢方以證券交易法起訴，他們做的事跟陳啟昱在台鹽綠能做的事情可以說如出一轍。

指蔡英文任內光電亂象沒處理 黃國昌質疑：好意思發臉書文阿

前總統蔡英文在臉書撰文稱，面對負面衝擊，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪弊案。黃國昌對此表示，民眾黨支持發展再生能源，但他跟蔡英文根本上不一樣的歧見是，蔡英文說「立法院通過修法讓太陽光電的環評變得更嚴格」，想請教民進黨政府、蔡英文前總統，「為什麼在妳任內8年，不管在什麼地方搞光電都不用環評，繼續去挖、繼續去破壞那些好山好水，不用環評，請問蔡英文前總統認為這是正確的政策嗎？」

對於蔡英文稱，現在正在偵辦中的光電弊案，大多是從她任內，就開始調查的個案，黃國昌批判，「蔡英文有臉說任內就開始偵辦，都是等到2024年總統大選選完後才開始清理的，蔡英文8年辦了哪一個案子，講來聽一聽，蔡英文8年妳有辦洪傳獻、古盛煇、陳啟昱、蔡宗融嗎？」

黃國昌指出，當初蔡宗融、蔡清旭兄弟，跟民進黨前中執委郭再欽在台南用爐渣地搞光電時，全都是在蔡英文任內，「妳告訴台灣人民處理了什麼？好意思今天發這個臉書文啊，妳不僅沒處理，這些貪腐的綠能業者還可以上總統專機，陪妳出訪中南美洲，誰敢不買他們的帳？」

黃國昌（見圖）直批，蔡英文8年辦了哪一個光電弊案，「妳有辦洪傳獻、古盛煇、陳啟昱、蔡宗融嗎？」（資料照，柯承惠攝）

怒批檢調「當大家白痴」 黃國昌：知道辦案要設停損點

黃國昌表示，三地集團的鍾家村跟英系的蔡氏兄弟蔡宗融聯手進軍屏東，三地集團成立三地能源，蔡宗融開源集團的開陽能源，一人一半，鍾家村的股份多一點成立合豐能源。合豐能源在屏鵝公路旁搞一個太陽光電發電廠，在國家公園旁的山坡地上挖起來蓋光電板，不僅沒有環評，屏東縣政府還提供非常貼心的服務，國家公園的山坡地直接幫忙變更成「光電特定專用區」，山坡保育地、一般農業區把它分成「特定專用」區給光電用。

黃國昌提到，這個案子是怎麼准的？昨（8）日檢察官起訴了，但看到起訴書飯差點快噴出來，鍾家村、蔡宗融都起訴了，但是用證券交易法起訴，他們做的事情跟陳啟昱在台鹽綠能做的事情可以說如出一轍。

黃國昌透露，三地能源跟開陽能源成立了合豐能源，這個合豐能源的土地開發費，開陽能源要付給合豐能源，但最後沒有付給合豐能源，付給外面由鍾嘉村所實際掌控的尚發營造，所以利用假合約來侵占土地開發費。本來工程採購、施工總承包合約要付合豐能源每千瓦5000元的土地開發費，前面台鹽綠能的案子1KW 2500元就賺翻了，這是1KW 5000元，重點是用土地開發費當作名義，從這家公司搬了2億走以後，錢到哪裡去這才是重點。

黃國昌說，所有在地方上搞光電的都知道、土地開發費是拿來打點的，很多在地勢力要打點，鍾嘉村拿了2億的土地開發費去打點誰了？這才是核心啊，但在檢察官的起訴書裡面看不到這個核心，檢方說這樣錢搬來搬去違反證交法，違反證交法辦的是誰？就辦了這些商人，這些光電業者後面沒有人幫忙、沒有人給他們許可，有辦法在山坡地上搞那麼大塊光電，還幫忙變更地目，不用環評，「真的可能把大家都當白痴，尚書大人好機靈，我們的檢調也好機靈，知道辦案要設停損點，這兩個商人有稍微處理一下就好了，後面的千萬不要處理，處理會出大事。」

