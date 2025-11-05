蔡英文8日將前往德國柏林自由會議演說 禮遇頭銜「台灣前總統」

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

蔡英文前總統將受邀於11月8日前往德國柏林出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，主辦單位以「Former Taiwan President（台灣前總統）」標示演講人蔡英文的頭銜。蔡英文辦公室發言人蔡舒景今（5）日表示，蔡前總統期盼透過此行深化台灣與德國、歐洲民主友盟國家的合作交流。

蔡英文8日將前往德國柏林自由會議發表演說。（圖／FTNN）

蔡舒景說明，蔡英文即將出席參與第一屆柏林自由會議，這是由柏林邦政府、歐洲媒體集團Axel Springer所屬自由基金會，及全球民主自由倡議網路「世界自由大會」(World Liberty Congress）共同舉辦，活動宗旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌及推動全球共同支持自由民主價值。

「柏林自由週」活動訂於本月8至15日舉行，蔡英文將於11月10日於柏林自由會議發表演說。這項活動同時邀請政府、企業、媒體、民間社會等多領域代表與會，期盼擴大分享共同價值，並提出相應行動。

