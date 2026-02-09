蔡英文PO合照賀高市早苗大勝 日網友湧入留言：盼友誼長存

前總統蔡英文（右）PO出與高市早苗的合照，發文祝賀自民黨大獲全勝。（取自蔡英文臉書）





日本昨天（8日）舉行第51屆眾議院選舉，由首相高市早苗領軍的自民黨大獲全勝，在眾議院465席中一舉拿下316席，獲得壓倒性勝利。總統賴清德、美國總統川普都發聲祝賀，前總統蔡英文今（9日）也在臉書PO出與高市早苗的合照，發文表示「我深信高市總理穩健的領導，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。」

蔡英文今天在社群曬出過往與高市早苗的親切合照，發文祝賀高市贏得這場歷史性的勝利。蔡英文指出，面對充滿挑戰與不確定性的國際局勢，她深信，在高市穩健的領導下，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。同時，她也期盼台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。

廣告 廣告

蔡英文也在X平台上PO出一樣的照片、並用日文及英文發文，許多日本網友看到後也熱烈回應「謝謝前總統蔡英文，希望台灣與日本恢復外交關係的那天能早日到來」、「台灣和日本是友善國家，感謝台灣」、「身為日本人，衷心希望我們之間的情誼能繼續加深」、「這張照片太棒了！希望我們的友誼長存」、「謝謝蔡英文總統，日本與台灣站在一起」。

更多上報報導

高市早苗壓倒性大勝 鄭麗文：變日本有事、台灣有事

自民黨破紀錄大勝 郭國文人在現場：日本社會對親中路線的明確否定

石破茂示警高市大勝「不代表能為所欲為」 一次看懂選後3課題