蔡英文Threads海巡中 神回「這一句」狂吸25萬讚

前總統蔡英文自從卸任後，積極在Threads上海巡、與網友留言互動。（資料照片／王侑聖攝）



前總統蔡英文自從卸任後，積極在Threads上海巡、與網友留言互動，回應內容幽默又接地氣，引發不少關注。像是有人表示，許多台灣總統名字都好怪，蔡英文則親自回應：「叫英文很奇怪嗎？」還有網友分享冰淇淋加香菜的吃法，引來蔡英文回應稱：「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」該留言更吸引高達25萬人按讚。





蔡英文近期活躍於社群平台Threads，不僅頻繁留言與網友互動，回應內容更是幽默又接地氣，引發不少討論與關注。近日就有網友發文表示：「仔細想想台灣的總統一堆人名字都好怪，英九、水扁、英文，感覺台灣找不到第二個同名的人，尤其是水扁。」對此，蔡英文留言回應：「叫英文很奇怪嗎？」一句話立刻掀起網友熱烈回應。

留言曝光後，原PO則回覆表示：「生涯成就：被前總統欽點」。不少網友也留言笑翻，直呼：「不會！如果叫數學可能就比較討厭」、「不會，我們大家都很喜歡英文」、「不奇怪，簡直可愛得不得了」，也有人笑說「怎麼常常看到前總統，真的很活網欸！」展現蔡英文在社群上的高人氣。





事實上，蔡英文近來的留言常常成為話題。有網友提問：「如果今天不用考慮錢，你最想立刻做的是什麼？」蔡英文幽默回覆：「沒人考慮做總統嗎？」該留言吸引超過11萬人按讚；另有網友詢問，對於機車駕照考了5次才考過的人有何建議，她則簡短回應：「騎車要注意安全。」

不只如此，也有中山女高的學妹詢問校內英文考試是否一直都這麼難，蔡英文坦言自己高中成績「也是倒數的」。甚至有日本網友表示計畫來台灣旅行，她也留言表示：「已經很多台灣人推薦你美食了，我就不推薦了。歡迎來台灣，十天很長，也可以到台灣的中、南部走走，感受不一樣的台灣味。」親切回應再度引起共鳴。

此外，蔡英文過去也曾在Threads表態自己喜歡香菜。有韓國網友分享來台旅遊的照片時，她回應：「謝謝你喜歡台灣。你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」





不過，當有網友推薦「冰淇淋加香菜」的吃法時，蔡英文則幽默表示：「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法。」該留言更吸引高達25萬人按讚，還被製作成梗圖，引起熱議。（責任編輯：王晨芝）