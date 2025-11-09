蔡蕭外交接力、鄭麗文追思匪諜 邱議瑩批：支持柯志恩就是支持鄭麗文路線

邱議瑩批國民黨唱和中共極權、背棄民主，呼籲民眾台灣的未來需要明確選邊站。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 高雄市立法委員邱議瑩今(9)日發文指出，前總統蔡英文啟程前往柏林自由會議，持續推動民主外交；蕭美琴以台灣副總統身份，首次在歐洲議會發表演說。然而，同一時間，鄭麗文卻出席活動，追思曾為中共效命、打擊國民黨的匪諜。邱議瑩表示，這三件事可看出，短短一週台灣兩條路線分明，一條與世界同行，一條向威權致敬，台灣該走往什麼方向？這是最清晰的價值對照。

邱議瑩批評，國民黨唱和中共極權、背棄民主，而高雄市長參選人柯志恩，再度擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，選擇與中共路線唱和，已是不爭事實。邱議瑩強調，支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線，呼籲民眾，台灣的未來需要明確選邊站。

