蔡蕭外交接力、鄭麗文追思匪諜 邱議瑩批：支持鄭麗文就是支持柯志恩

民進黨高雄市立委邱議瑩今（11//9）發文指出，前總統蔡英文啟程前往柏林自由會議，副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，國民黨主席鄭麗文卻出席活動追思曾為中共效命、打擊國民黨的匪諜。高雄市長參選人柯志恩，再度擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，「支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線」，呼籲民眾，台灣的未來需要明確選邊站。

邱議瑩說，前總統蔡英文啟程前往柏林自由會議，持續推動民主外交；蕭美琴以台灣副總統身份，首次在歐洲議會發表演說。然而，同一時間鄭麗文卻出席活動，追思曾為中共效命、打擊國民黨的匪諜。

邱議瑩表示，這三件事可看出，在短短一週，台灣兩條路線分明。一條與世界同行，一條向威權致敬，「這清楚呈現台灣面臨的價值選擇。」

她批評，國民黨唱和中共極權、背棄民主，而高雄市長參選人柯志恩，再度擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，選擇與中共路線唱和，已是不爭事實。

邱議瑩強調，支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線，呼籲民眾，台灣的未來需要明確選邊站。

