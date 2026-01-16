蔡衍明基金會送暖 客家味飄香

蔡衍明愛心基金會16日在新竹縣橫山社福中心舉辦「公益青年送愛下鄉趣，2026年新竹縣春節慰問活動」。（邱立雅攝）

春節將近，蔡衍明愛心基金會16日在新竹縣橫山社福中心舉辦「公益青年送愛下鄉趣，2026年新竹縣春節慰問活動」，攜手新竹縣政府及3所大專院校代表敏實科大，以實際行動關懷弱勢家庭，提前送上年節祝福。

蔡衍明愛心基金會董事長蔡紹云致詞時表示，很高興能夠在年節前來橫山社福中心跟大家齊聚一堂，蔡衍明愛心基金會從成立開始，跟新竹縣政府持續攜手合作，尤其「公益青年下鄉趣」活動，也從104年起，到現在已經邁入了第12個年頭，多年來持續關懷弱勢家庭跟孤老長輩。

廣告 廣告

蔡紹云表示，非常高興在過年前，親手把滿滿的心意送到各位身邊，也特別感謝新竹縣政府的鼎力支持，以及敏實科技大學的熱情參與，讓公益不只是一個理念，更能夠真正落實到地方，走入到大家的心裡。

社會處處長陳欣怡表示，縣府持續結合民間力量，共同完善社會安全網，讓弱勢家庭獲得即時支持，期盼透過公私協力，陪伴更多家庭。

新竹縣政府自98年端午節起與蔡衍明愛心基金會長期合作，累計捐助經費已達5218萬元，嘉惠超過1萬900戶次弱勢家庭。本次春節慰問活動共投入150萬元，協助300戶弱勢家戶。

昨天活動結合傳承橫山鄉沙坑地區的辦桌文化，邀請總舖師徐秀娥教學客家年菜「客家小炒」，讓參與者在香氣四溢的料理中提前感受過年的喜悅，也把「馬上幸福」的祝福帶進每個家庭。

活動現場，蔡紹云董事長致贈旺福紅包5000元，敏實科技大學提供學生手作餅乾禮盒，校友會亦準備黑麻油禮盒，滿滿心意讓代表家戶感受到社會的溫暖，暖暖迎新年。

社會處誠摯呼籲更多企業與團體響應公益，加入關懷弱勢家庭的行列，共同為社會注入正向力量。