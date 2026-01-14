蔡衍明基金會顧健康 送暖宜蘭

蔡衍明愛心基金會與佛光大學推動「公益青年下鄉趣」，14日在宜蘭礁溪鄉舉辦春節慰問活動，蔡衍明愛心基金會蔡紹云董事長（左）致贈鄉親春節禮金，也代表基金會向大家拜早年。（李忠一攝）

蔡衍明愛心基金會攜手佛光大學推動「公益青年下鄉趣」，14日在宜蘭縣礁溪鄉舉辦春節慰問活動，佛光大學也結合校內資源，提供推拿整復等服務，將溫暖與專業送到社區。（李忠一攝）

蔡衍明愛心基金會攜手佛光大學推動「公益青年下鄉趣」，14日在宜蘭縣礁溪鄉舉辦春節慰問活動，佛光大學課外活動指導組、健康促進管理學士學位學程系學會也一同做公益服務，透過免費健康檢測、運動諮詢與推拿整復服務，將溫暖與專業送到社區。

蔡衍明愛心基金會蔡紹云董事長表示，宜蘭是旺旺的第二個故鄉，看到各位鄉親長輩就像看到家人一樣親切，她也代表基金會向大家拜個早年，祝大家身體健康、平安順心。

蔡紹云指出，「送愛下鄉」活動從民國104年開始，至今已邁入第12年，公益不只是一次性的付出，而是長久的陪伴，所以持續與全台26所大學合作，帶著青年學子走進社區，把關懷送到需要的地方，也讓長輩感受到青春的活力。

廣告 廣告

蔡紹云說，感謝佛光大學從112年加入後，就是蔡衍明愛心基金會在宜蘭最棒的夥伴，看到學生一起投入公益服務，讓她感受到滿滿的溫暖與希望，這種溫暖就是「送愛下鄉」最大的意義。

基金會昨發放春節禮金，也結合佛光大學資源舉辦「運健系整復調理」，透過專業健康評估與諮詢，協助居民更加了解自身健康狀況，活動亦結合運動健康理念推廣，藉由運動指導與生活型態建議，讓居民建立正確的運動習慣與健康生活方式。

活動內容包括基本健康檢測服務，為居民測量血壓、血糖等基礎健康數據，並提供即時健康評估與建議，並透過BMI測量做體態分析與指導，協助居民掌握自身健康狀況。

佛光大學學務長柳金財表示，這次公益行動不僅將溫暖送進社區，也讓學生將課堂所學實際應用於社會服務中，未來學校將持續結合學生專長與社會需求，推動更多貼近社區的健康促進與關懷活動，發揮大學正向影響力。