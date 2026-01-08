蔡衍明愛心基金會 攜手學子送暖

蔡衍明愛心基金會攜手南華大學8日探望嘉義縣梅山鄉郭先生，致贈春節紅包。（廖素慧攝）

嘉義縣梅山鄉獨老遭丹娜絲風災毀損屋頂，難遮風避雨，沒自來水、浴廁可用，財團法人蔡衍明愛心基金會8日攜手南華大學前往探望，贈送春節紅包、旺旺禮包，學生彈唱撫慰心情，阿公阿嬤笑呼「好久沒這麼熱鬧，真高興，感謝基金會來探望！」。

獨居在梅山鄉梅東村的68歲郭先生，病痛纏身，僅靠微薄的身障津貼度日，早年在台北打工，與家人關係疏離，長期失聯，目前棲身在親族共有的老舊祖厝一隅，家徒四壁，沒有浴廁、自來水可用，去年丹娜絲風災重創屋頂坍塌，更難遮風擋雨。

住在安靖村的88歲楊姓阿嬤，僅靠中低收入戶津貼補助及兒子打零工維生，貧病交迫，守著老舊平房，仍樂觀自處，看到蔡衍明愛心基金會、南華大學、梅山鄉公所民政課長郭晏伶、安靖村長黃坤水來訪，熱情相迎，南華大學學生彈吉他、唱國台語歌，更是開心得合不攏嘴，直呼「很歡喜，很久沒這麼熱鬧了！」

梅東村長劉文科說，很感謝蔡衍明基金會下鄉探訪、雪中送炭，大學生唱歌帶來歡樂，弱勢家庭很需要社會的關懷，郭先生住家的屋頂毀損嚴重，需要修理，此外，沒有自來水、浴廁可用，臥室也很簡陋，希望能有相關單位幫忙他蓋浴廁、拉自來水管線，維護基本生存權。

南華大學校長高俊雄表示，社會支持比較差的弱勢族群通常就會感到孤助無援，非常感謝基金會能一起持續關懷，南華大學會繼續關注，跟鄉公所、村長共同商討如何協助改善郭先生的居家環境。

南華大學生死學系殯葬組學生施品瑄說，沒想到在台灣這麼發達的時代，颱風已經過很久了，還有受災戶不能遮風避雨，感到震驚。