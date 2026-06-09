蔡衍明愛心基金會 端午關懷弱勢

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

蔡衍明愛心基金會與亞東科技大學、板橋區華德里辦公室9日舉辦「公益青年送愛下鄉趣」2026端午慰問活動，基金會董事長蔡紹云（左一）致贈慰問金給弱勢長者。（王揚傑攝）

為鼓勵年輕世代關懷弱勢家庭，傳遞社會正能量，蔡衍明愛心基金會9日與亞東科技大學、板橋區華德里辦公室舉辦「公益青年送愛下鄉趣」2026端午慰問活動，基金會董事長蔡紹云與亞東科大校長黃茂全、華德里長陳寶銓共同致贈慰問金和應景的粽子給弱勢長者，提前送上溫暖與祝福。

蔡紹云表示，蔡衍明愛心基金會與亞東科大攜手推動「公益青年送愛下鄉趣」計畫已邁入第12年。這12年來，我們一起走進社區、關懷弱勢、陪伴長輩，也見證了一屆又一屆亞東學子的成長與付出。這分情誼早已超越合作夥伴，更像是共同為公益努力的家人。

廣告 廣告

蔡紹云強調，基金會秉持「關懷弱勢、真愛台灣」的理念，公益不一定要做驚天動地的大事，而是把關心別人變成習慣，把溫暖分享給身邊每個需要的人。希望透過這樣的活動，讓更多年輕朋友學會關懷付出及敬老愛老，也期待未來與亞東科技大學在公益的路上攜手同行，愈走愈遠。

黃茂全表示，蔡衍明愛心基金會願意把資源放心交給亞東科大，從民國104年開始推動社區公益活動，迄今透過學校已服務3276人，共捐贈1638萬元；一件事情如果只是認真1天、1個月、1年，這些都不算什麼，但10多年來都這麼認真投入，就絕對不是偶然。亞東科大非常幸運，能獲得蔡衍明愛心基金會的肯定。

亞東科大為活動安排熱舞社同學精彩的K-pop舞蹈表演，以及園藝社現場教學手作粽子吊飾，讓參與的長者們提前感受端午節氣氛。熱舞社醫務管理系三年級同學孫子弘說，對學校安排這個活動非常感興趣，因為能和長輩們互動是難得的經驗。在實際與長輩們互動時很開心，會是自己難忘的回憶。