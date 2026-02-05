蔡衍明愛心基金會 送暖到頭城

蔡衍明愛心基金會課長周哲仁（右二）、江曼華（左一）及宜蘭縣頭城鎮民代表會祕書陳美燕（右一）5日赴頭城拜訪受助的邊緣戶，並致贈慰問金，盼弱勢族群過好年。（李忠一攝）

農曆春節前夕，蔡衍明愛心基金會舉辦「送愛到頭城2026春節慰問活動」，在宜蘭縣頭城鎮民代表會協助下，基金會捐助50戶邊緣戶，並在5日親赴頭城拜訪受助家戶，傳達蔡衍明董事長對地方的關懷，也期盼透過實際的援助讓鄉親可以過個好年。

蔡衍明愛心基金會在農曆春節、端午、中秋等節日前都會慰問邊緣戶，並與頭城鎮代會合作多年，鎮代會盤點需要救助的家戶，基金會致贈每戶5000元，每次慰問活動有50戶受惠。

住在頭城鎮更新里的連姓男子，雖然才40多歲，但因病無法工作，父母早逝只能長期借住在親戚家的舊房子中，仰賴家人微薄的薪水及政府津貼生活，蔡衍明愛心基金會與鎮代會前去拜訪連男，希望能稍解生活上的困頓。

頭城鎮中崙里60多歲的許姓婦人，早年從雲林到宜蘭生活，並在餐廳擔任洗碗工，如今年紀大工作難找，所幸有善心人士提供一小塊農地供她種菜，有時1個月僅有數千元收入，農曆春節前蔡衍明愛心基金會慰問給予實質幫助，讓許婦直呼謝謝。

蔡衍明愛心基金會課長周哲仁表示，蔡衍明董事長重視傳統年節，每逢三節總希望弱勢族群也能好好過節，感謝鎮代會深入巷弄，發掘出收入有限、生活不易的邊緣戶，讓善款可以送到需要的人手中。

他指出，旺旺集團發跡宜蘭，蔡衍明董事長一直將宜蘭視作第二故鄉，蔡衍明愛心基金會希望透過實際的行動回饋鄉里，未來也會秉持取之於社會、用之於社會的理念，將愛心送到需要的角落。