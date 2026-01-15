蔡衍明愛心基金會 送暖過好年

蔡衍明愛心基金會董事長蔡紹云（左五）15日與平安基金會主任陳芬芩（左一）、屏東大學主任祕書黃明義（左三）等人，一同關懷屏東弱勢。（謝佳潾攝）

歲末年終之際，蔡衍明愛心基金會董事長蔡紹云15日攜手平安基金會主任陳芬芩、屏東大學主任祕書黃明義與2名大學生，前往屏東市2處弱勢家戶慰問並送紅包與旺旺仙貝拜早年，眾人話家常、笑語不斷，場面溫馨。

農曆春節將至，蔡紹云昨日帶上紅包南下屏東市訪視弱勢，在陳芬芩與屏大師生陪同下，前後訪視因中風導致左側偏癱的59歲李男、以及因青光眼導致視覺障礙的74歲廖婦，2人一見眾人來訪都感動到一度眼眶泛淚。

「其實我有點懷疑人生。」李男見到大家來探望，忍不住抒發近日不安的情緒，他說，從中風以來，自己很努力復健，每次參加活動也都能走全程，但沒想到第3次手術失敗，導致神經痛到無法走路，為此去做心理諮商。

廣告 廣告

李男說到傷心處，忍不住哽咽，蔡紹云聞言立即安慰道：「你這麼主動復健、做諮商，一定會好的！」李男破涕為笑：「承你吉言！」

近午時分，一行人來到廖婦家中，2名大學生看見她在挑菜，便主動幫忙，期間蔡紹云與廖婦話家常，廖婦說，她有些補助還請不到，擔憂之後因眼疾完全看不到後日子更難過，蔡紹云聽出她的憂心，立刻轉移話題笑說學生把菜愈挑愈少，幽默化解廖婦的不安，全場笑聲不斷。

黃明義表示，感謝蔡衍明愛心基金會讓學生有機會關懷弱勢，也讓學生獲益良多。學生說，他們學到要更主動去關懷身邊的人，把愛傳達出去。陳芬芩說，身障者生活很辛苦，需要大眾支持，才能讓他們有不一樣的改變，所以感謝蔡衍明愛心基金會每年三節都會致贈禮金給服務對象。