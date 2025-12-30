蔡裕明/中共環台軍演：封鎖、臨戰之新常

文/蔡裕明（實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任）

2025年12月29日，中國解放軍東部戰區發言人施毅宣布啟動代號「正義使命 2025」的聯合軍演，涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南及東部等五大方向，並於30日進行實彈射擊。

解放軍「正義使命 2025」圍台軍演。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

此次軍演恰逢楊志斌與韓勝延於12月21日晉升上將僅8日後啟動，時序上形成了一個關鍵的戰略訊號：新任東部戰區司令員藉由高強度的多軍兵種聯合演訓，向國內與國際展示「戰區指揮體系已恢復、可執行實戰化對台封鎖行動」的決心與能力，破除因為解放軍內部進行反貪腐活動所影響的戰備整備的對外「意象」。

這種領導層人事變動與軍演的「無縫接軌」，反映出習近平在推進軍事現代化目標的同時，正在對東部戰區進行一次「權力整合與戰力重塑」的雙重操作。

填補東部戰區指揮空白的人事案

楊志斌的上將晉升並非單純解放軍的人事調整，而是對這一段時間大規模反腐的制度化安排。在這一段時間，解放軍多位高階將領被汰除，其中也包括中央軍委副主席何衛東（曾任東部戰區司令員與31集團軍參謀長），以及東部戰區司令員林向陽，而何衛東更被視為對台主戰的規劃者。

這些高階將領的落馬，被認為作戰能力可能不足、日常運作的中斷與指揮空窗部隊，或者在訓練與作戰上趨向保守，削弱戰鬥力。

新任東部戰區司令員的楊志斌出身於解放軍空軍，曾在福建第8空軍軍團第26師（面對台灣海峽的前線部隊）從軍。其職業軌跡顯示他兼具空軍背景與地方軍區任職經驗，他曾先後擔任陝西省軍區司令員、南部戰區副司令員、西部戰區副司令員。

這種履歷組合在一定程度上保證他對解放軍內部指揮系統的理解，但也意味著其對東部戰區特有的聯合作戰體系、對台灣的戰役級規劃可能存在知識更新的需要。正因如此，楊志斌真除後立即啟動「正義使命 2025」，實質上是在以高強度的實兵演練，來加速戰區內多軍種的磨合與協調。

解放軍「正義使命 2025」圍台軍演。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

「準封鎖」的常態化演練

正義使命 2025在演訓科目上延續過去海峽雷霆 2025（4月）與2024年兩場聯合利劍 2024A/B的設計邏輯，但在規模與政治訊號層面進行升級。官方點名的演練科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等，核心任務是艦機多向抵近台灣、諸軍兵種聯合突擊，目的是「檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

從地理維度看，五個實彈射擊區位的設置規劃，實際上形成一個準環台與準封鎖的架構，對台灣主要港口（高雄、基隆、蘇澳）與東部對外航道形成戰術壓力。

美國才剛發布的《中國軍力報告書》指陳並警告，解放軍有能力在「幾小時內」對台灣海上執行封鎖，並可能在短時間內將封鎖轉換為攻台行動。而「正義使命 2025」正是再度演練這個關鍵能力，通過宣布禁航禁飛區、組織實彈射擊，解放軍可在最短時間內展示對台灣周邊海空的完全掌控，驗證指揮控制、火力協調、多軍種協同的可靠性。

解放軍的東部戰區除以中英文宣布演習外，更以「正義之盾 破限除妄」與「正義之箭 內控外驅」作為軍演主視覺與口號，等於在語言與圖像層次上，先替這場實質上帶有聯合封鎖與環台實彈性質的軍事行動蓋上一層「防禦」與「守護」的濾鏡。

在軍事層面，「盾」所對應的是對台周邊海空域的體系封控與準封鎖，包括，多軍兵種聯合、環台設置禁航／禁飛區，以快速機動與立體布勢營造「控場」迫態勢。而「箭」則指向火箭軍與遠程精準打擊力量，強調一旦認定潛在競爭對手「越線」，北京即可對關鍵節點實施定點打擊與驅離。

在敘事層面上，「盾」被包裝成防禦工具，將封鎖重塑為「守護主權與安全」，「箭」則承載懲罰意涵，透過「內控外驅」等說法，制裁不法與干涉行為的正當制裁。也就是說，北京在對台的封鎖構想中，同時設計「先封鎖、再打擊」的軍事升級階梯，並且期望在國際社會取得一定的正當性。

同一時間，新華社發布《銘記歷史榮耀，積蓄統一大勢——兩岸關係這一年》的回顧文章，強調紀念歷史與法律的重要性。這些作為疊加起來，就構成一整套硬實力的軍事威懾、軟實力經貿吸納，以及敘事建構統一正當性的施壓體系。

解放軍正義使命圍台軍演海报《扼喉》。（圖／中國海警）

印太安全結構正出現重組？

與此同時，俄羅斯準備在日本北側長期軍演、北韓強化核與長程巡弋飛彈試射，配合解放軍在台海周邊的聯合封鎖演習，正在把印太安全環境從「單一台海危機」推向「多點同時升溫」的態勢。在這個新格局下，台灣不能再假定美軍能全力專注台海，而必須在強化自身反封鎖與持久戰能力的同時，美軍可能備多力分的狀況，或者指示美國「廉價鷹派」的承諾。

習近平已透過晉升安排，完成對解放軍高層的又一輪政治整編，其結果在於進一步鞏固核心指揮層對中央的政治忠誠。

自2022年以來，圍繞台灣周邊的軍事演訓，已從反制裴洛西訪台的臨時性行動，發展為「聯合利劍」系列，以及後續的「海峽雷霆-2025A」與「正義使命-2025」等重複出現的演習模式。這顯示北京已將「圍台實彈演訓並結合戰備警巡」內化為可反覆動用、具政策屬性的工具，而非一次性的危機反應。

在此情境下，台灣的戰略調適重點，不在於否認或淡化風險，而在於逐步適應這種「高壓但未進入全面開戰」的「臨戰」新常態，避免每次演訓即被迫提高戰備整備，同時也不能將相關行動誤判為單純的政治姿態，而忽略其長期累積的軍事與心理影響。

