蔡規賴隨的能源困局 前朝拍板後朝埋單的綠能迷宮

台灣政壇紛紛擾擾，前總統蔡英文不甘寂寞還來插一腳。蔡英文不只一次發文談綠能，偏偏台鹽綠能與相關光電弊案接連被掀出，涉案者多為她任內指派，讓她緊捧的「非核家園」成了被弊案沾染難洗的神主牌，怎麼都擦不亮，她竟還能語重心長呼籲「不分藍綠，全力肅貪」。有人示警小英可能復出，也有人怒嗆，綠能貪腐只有綠，不要站著說話不腰疼還亂牽拖。

台灣綠能問題並不複雜，難的是講實話。當年蔡政府為了達到非核家園的目的，搭上綠能轉型列車，不顧台電體質、土地限制、民意疑慮，一路狂奔。光電與風電計畫像雨後亂長的藤蔓，那些當初以永續名義畫出的藍圖，在利益與權力的催熟下迅速變形，成了一塊塊人人覬覦的肥肉。

結果大家都看到了，以三倍市價收購綠電的機制，把原本應該是公共政策的能源轉型，變成官商交握的捷徑；地方派系與「綠家軍」四處尋租，環評闕如；檢調案卷堆積延宕，大多悄然無聲。直到蔡英文下台，弊案一一爆發。如今蔡英文出面喊肅貪，聽在民眾耳裡，令人忍俊不禁。

真正尷尬的應該是賴清德總統。他既要收拾前朝爛攤子，又不能明講；既知道電力缺口正在擴大，又不敢得罪深綠。核能議題一牽扯，就是蔡英文的精神招牌；光電弊案越查越深，越可能戳到自己人。於是新政府唯有小心翼翼蔡規賴隨，表面穩住，私下恐已焦頭爛額。

偏偏蔡英文時不時隔空喊話，全然忘了是自己「貪快弄破碗」。賴清德有苦也得吞，但藍營可就不客氣了。前立委邱毅痛批，蔡英文不顧台灣能源配比的現實，揚言綠電可彌補核電退出的缺口，根本痴人說夢。政府粗糙錯誤的策略下，光電產業穩賺暴利，不只小英男孩、小英狗奴才等，一堆特權人物紛紛冒出頭來，結合地方金主、官員、黑道，形成以光電為核心的黑金共生體。

藍營批評「綠電肥肉」從頭到尾就是綠營自己桌上的佳餚。全面肅貪第一個該接受檢視的，正是這套由蔡英文親手搭建的制度。國民黨青年軍賴苡任批評蔡英文「高高掛起，事不關己」的態度，台電累計撥補加增資超過4000億，怎麼虧的？還想為自己當年留下來的爛攤子擦脂抹粉？用一副高高在上，藍綠各打50大板的態度睥睨天下。

台電的巨額虧損不會因為政治宣示而消失，土地傷痕不會因為貼文而癒合，能源政策的路線也不會因一句理念不變就能回頭通順。台灣需要的是完整盤點，而不是隔空推託甚至施壓。

台灣的電價、電網與能源安全豈可兒戲，錯誤的政策讓民眾不但要多付鈔票，還要承擔風險。如何走出綠能爛帳的迷宮，除了想想，應該有更多的反省與改正的勇氣。

