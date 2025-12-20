蔡詩芸哀悼北捷殺人案！王陽明遭酸拍《角頭》洗白黑社會

角頭宇宙即將席捲雅安，雙帥王陽明、懷秋力挺出席。（圖／兩岸電影展）





27歲凶嫌張文昨（19）日在北捷台北車站、中山站商圈隨機殺人，包含張文在內共4人死亡，多人受傷；無差別殺人事件引爆民眾恐慌，不料卻有人將恐攻牽連到電影《角頭－鬥陣欸》，責怪王陽明飾演的Michael哥帶壞社會風氣，要他少拍黑社會類型片，愛妻蔡詩芸也不忍發聲護尪。

針對殺人案件，蔡詩芸昨日在社群發聲：「這個世界到底怎麼了？願這場悲劇中無辜離世的人Rest In Peace也為他們的家人送上祈禱，希望所有受傷的人都能被及時救治、平安無事。」並呼籲大家外出時多留意周遭環境，少滑手機、盡量不要戴耳機。王陽明則說：「最近這世界真的太多超級誇張的事情一直發生 希望大家都平安。」

結果有網友將命案劍指到王陽明身上，留言開轟「重點你老公不像演的」、「拍一堆美化89的電影，我才想問這世界怎麼

了」、「製作某種主題的電影，是在群眾的集體意識裡放大那個主題的份量、存在感在台灣的影視創作、集體意識之中『黑道』已經被放得非常大了，投放到集體意識的內容會有延伸到現實的影響力。」

對於網友牽拖王陽明的言論，蔡詩芸也一一反擊「謝謝你對他演技的肯定！演戲是說故事不是宣揚立場，娛樂不等於現實，這是一份工作，這也是為什麼它叫『娛樂』，或許該先了解一下，對不認識的人無理由地充滿仇恨，才是這個世界的問題。」



