蔡詩芸看北捷連續攻擊案嘆這世界怎麼了 意外引戰「和王陽明挺黑道電影」

〔記者陳慧玲／台北報導〕捷運台北車站及中山站，昨(19日)晚發生連續攻擊事件，造成多起死傷，蔡詩芸感嘆發文：「這個世界到底怎麼了？」引起很多迴響，她也提出貼切的提醒，不料意外引來網友誤解她和老公王陽明一直挺黑道電影，她也親上火線解釋現實和娛樂的不同。

王陽明(左)、蔡詩芸。(資料照，記者胡舜翔攝)

蔡詩芸談到：「願這場悲劇中無辜離世的人Rest In Peace，也為他們的家人送上祈禱，希望所有受傷的人都能被及時救治、平安無事。」另外蔡詩芸也提出中肯建議：「也希望大家都能注意安全，外出時多留意周遭環境，少滑手機、盡量不要戴耳機。」確實如此，許多人習慣戴上降噪耳機，但若行進間又低頭滑手機，極可能忽略周遭發生什麼事。

廣告 廣告

原本蔡詩芸是出於好心提醒，不料有網友質疑：「你跟你老公一直挺黑道電影，一直挺。」蔡詩芸親自解釋：「演戲是說故事，不是宣揚立場。娛樂不等於現實。這是一份工作，這也是為什麼它叫『娛樂』。或許該先了解一下，對不認識的人無理由地充滿仇恨，才是這個世界的問題。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

北捷隨機攻擊凶嫌父母桃園北上受警詢 曝：2年多沒聯絡了

北捷隨機攻擊震撼全台！余皓然嚴正告誡「1件事」 引爆父母強烈共鳴

