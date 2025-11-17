蔡詩萍射5箭 打造台北精神

台北市長蔣萬安於籌備處宣告台北文學館落腳公館大樓。（北市文化局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北隊就職邁入三週年，台北市文化局持續秉持「厚植藝文節慶、健全文化環境、提振文創產業、打造文化場域、喚起城市記憶」等五大文化面向積極推動。台文化局長蔡詩萍十七日表示，台北是一座多樣的城市，文化局近年來持續思考並實踐屬於二十一世紀新世代的「台北精神」。

蔡詩萍指出，從台北文學館籌備處成立、「寫台北」年度書獎、第一屆台北戲劇獎、第一屆潮台北ＴＲＥＮＤＹ ＴＡＩＰＥＩ到「文化小旅行」一百個文化點等計畫。今年度台北文學館籌備工作已正式確立方向。於一一三年由市長蔣萬安正式對外宣告台北文學館籌備處設立於嘉禾新村，同步宣布基地落腳於公館大樓，預計一一六年底開館營運。

「寫台北」年度書獎為蔣萬安市長政策亮點之一，此獎項鼓勵經由出版品書寫台北，徵件作品不限文類，彰顯台北城市精神與價值。另一項重點計畫「文化小旅行」，經過三年整合與規劃，今年已達成一百處文化點，完整呈現台北城市文化的生活風貌。

另，今年首度舉辦的台北戲劇獎亦為全台首創，台北戲劇獎頒獎典禮媲美「三金」盛典。也推出首屆潮台北ＴＲＥＮＤＹ ＴＡＩＰＥＩ，整體規模涵蓋十四項主題活動，並與北流中心攜手合作打造「台北音樂博覽會ＴＭＥＸ」國際貴賓與產業菁英，共舉辦超過五百場次媒合會，強化台北作為亞洲音樂潮流指標城市的地位。