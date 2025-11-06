蔡談年改只憂政府沒錢花？醫：當年她若難連任 錢就會拿出來了

國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧，相關條文均保留，全案須交由黨團協商。前總統蔡英文表示，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。常在臉書評論時事的精神科醫師沈政男認為，蔡英文的年改，只擔心政府沒錢花；2020如果讓她難以連任，當時就會把錢拿出來了。

沈政男今(6日)在臉書發文表示，蔡英文的年改，只擔心政府沒錢花，不在乎國民退休生活；2020如果讓她難以連任，當時就會把錢拿出來了。蔡英文在臉書發文，針對所得替代率停砍，為自己當年的年改政策辯護。

沈政男接著表示，年改要收支平衡，不會破產，是簡單的數學問題。問題是要讓各方接受，就是複雜的政治與經濟問題。蔡英文還在講，不停砍會破產。如果政府沒錢，為什麼要補助私立大學學雜費？所以選票在哪，你就會把錢生出來，不是嗎？「普發一萬」不也說沒錢，然後一個大罷免輸了，4000多億就吐出來了。

沈政男指出，去年一年，稅收超徵5000億，停砍年改要花多少錢？20年共4000多億，等於一年200多億，跟補助私立大學學雜費差不了多少。所以並不是沒錢，而是你認為花在公教身上不值得。

沈政男更點出，台灣現在的經濟狀況，已經跟6、7年前年改那時不一樣了。明年台灣平均所得達4萬美元，等於120萬，所得替代率66％，一個月退休金約3萬多，等於一年不到50萬，這樣有很多嗎？停砍一事，因為藍白的國會優勢，看來就是會通過了；問題是，如果2028，民進黨拿到國會多數，就不一定了。有人認為把債留給子孫？他表示，公務員不過60萬人，要怎麼拖累2300萬人？只因你不需要他們的選票。

