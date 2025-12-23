蔡豐明續任台航會董事長

台灣海峽兩岸航運協會（下稱台航會）昨（廿三）日召開「第十一屆董事會第一次會議」，推選陽明海運公司董事長蔡豐明續任第十一屆董事長、航港局局長葉協隆續任副董事長。

此次董事會議亦通過第十一屆祕書長及副祕書長人選案，分別由航港局航務組組長賴炳榮及陽明海運公司副協理黃岢梅續任。會中蔡董事長除感謝各位董事的支持與抬愛再次推舉擔任台航會董事長，並籲請各位董事能繼續大力支持，結合政府與民間力量共同為兩岸海運事務努力，再展兩岸航運熱絡交流與聯繫盛況。

台航會董事人員係由各捐助單位派任，並依章程規定互選董事長及副董事長。本屆董事會成員包括交通部、航港局、臺灣港務公司、航商業者、驗船中心及中華海運研究協會，範圍擴及產官學界，足以囊括臺灣海運各界意見。