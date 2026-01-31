蔡賴之爭2.0上演倒數？前幕僚曝「蔡英文真實動向」 他預言賴清德處境

總統賴清德上任至今受到不少批評、質疑，近期更因為前總統蔡英文動作頻頻，掀起「2028蔡賴大戰2.0」的討論；蔡英文前幕僚范綱皓指出，相關傳聞純屬臆測，蔡英文只是單純關心年輕人、關心台灣，無意動搖民眾對於賴清德政府的支持。資深媒體人黃暐瀚也在日前分析，不僅蔡賴之爭2.0不會上演，甚至賴清德面臨挑戰的可能性也極低。

范綱皓透過社群平台Threads指出，各界瘋傳蔡英文「動作頻頻」，甚至有「蔡賴之爭2.0」的說法，都只是編撰的故事而已。范綱皓強調，蔡英文不僅已多次呼籲民眾支持賴政府與行政團隊，更重申對於「團結台灣」的期望，至於有沒有可能回鍋政壇？范綱皓直言，以他對蔡英文的了解，「他（她，蔡英文）對權力的慾望，不是如國民黨想得那樣」。

「他（她）以卸任總統的身分，能夠為台灣做的事情還非常多」，范綱皓認為，傳聞說蔡英文要選台北市長、行政院長，都只是空穴來風的說法，現在就讓蔡英文爬爬山、看看書，順便滑滑手機跟年輕人互動就好。

值得一提的是，黃暐瀚日前也透過臉書分析，在他看來，蔡英文回鍋挑戰賴清德的可能性不高，就算賴清德地位真的受到威脅，只可能是高雄市長陳其邁、副總統蕭美琴而已，不過黃暐瀚也表示，現階段來說，賴清德在2028被黨內挑戰的狀況也不太會發生。

