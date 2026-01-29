蔡賴大戰2.0是空包彈？他破解：要也是這2人

▲外界盛傳2028恐上演「蔡英文、賴清德大戰2.0」的局面。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 前立委蔡正元日前拋出一記震撼彈，直指前總統蔡英文即便卸任，對黨內影響力仍未消散，甚至不排除2028年再度出馬參與初選，屆時恐上演「蔡英文、賴清德大戰2.0」的局面，引發政壇輿論熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚斷言「不會發生」這狀況，2028年要也是高雄市長陳其邁，或是副總統蕭美琴出來選，不會是蔡英文本人再回鍋選戰。

黃暐瀚29日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中表示，外界近來頻頻討論蔡英文2028要挑戰賴清德一事，但他評估認為「不會發生」，因為就算賴清德在年底縣市長大選失利，出現台南、高雄輸掉的情況，而身為黨主席的他，依黨內規定必須下台負責，即便如此，挑戰賴清德爭取總統連任的人選，也不會是蔡英文，「可能是陳其邁，或者是蕭美琴」。

黃暐瀚進一步分析，以今年選戰狀況來看，包括宜蘭縣、新竹縣、嘉義市、彰化縣跟台東縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，如果賴清德能拿下其中1、2個版圖的話，那麼他就根本不需要面對黨主席下台的問題，也更沒有2028被挑戰的可能了。

黃暐瀚直言，雖然2028總統大選未必一定贏，但是否會由賴清德繼續爭取連任，也要看2026縣市首長大選的結果如何，那以現在狀況看起來，賴清德選2028的機率非常高，「那就根本沒有要換人選，怎麼會有小英出來選呢？」

