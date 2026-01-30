蔡賴大戰2.0？黃暐瀚：我不是「爆料者」 蔡英文2028不會挑戰賴清德

2025年大罷免失敗後蔡英文主動PO出與賴清德的合照。黃暐瀚解讀：並非「插刀」而是「送暖」。 圖：翻攝「臉書」蔡英文 Tsai Ing-wen粉絲專頁

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃暐瀚29日在網路節目上明確表示，前總統蔡英文不會在2028年總統大選中回鍋挑戰現任總統賴清德，今天（30日）更在社群媒體中留下紀錄，再次陳述個人觀點，而且強調自己是「被問方」，而不是「爆料者」。黃暐瀚分析，若年底縣市長選舉民進黨表現不佳，導致賴清德辭去黨主席，黨內挑戰者也將是代表蔡英文勢力的陳其邁或蕭美琴，而非蔡英文本人。此觀點回應近期政壇熱議的「蔡賴大戰2.0」傳聞，黃暐瀚強調，賴清德連任機率極高，此情境「根本不太可能發生」。

廣告 廣告

黃暐瀚指出，2028年總統選舉的關鍵取決於2026年縣市長選舉結果。若民進黨成績亮眼，賴清德作為黨主席不會卸任，自然無人挑戰其連任資格。反之，若選舉大敗，例如丟掉台南、高雄等綠營大本營，賴清德雖可能下台負責，但挑戰者不會是蔡英文本人，而是能代表其勢力的代理人，如高雄市長陳其邁或副總統蕭美琴。他直言：「怎麼會是蔡英文出來選？」並以現況分析，賴清德2028競選連任的機率非常高。

黃暐瀚進一步評估民進黨選情，綠營在宜蘭縣、新竹縣、嘉義市、彰化縣及台東縣等五縣市有翻轉機會，只要拿下其中一兩個，即可視為勝利，賴清德無需面對下台壓力。他強調，去年大罷免失敗後蔡英文主動PO出與賴清德的合照，並非「插刀」而是「送暖」，駁斥外界將蔡賴關係渲染成「反目成仇」的說法，稱此種揣測「太OVER」。

有關蔡英文再戰2028的說法，源於前立委蔡正元的推論，預測蔡英文可能在2028年再度參選，引發「蔡賴大戰2.0」討論。但黃暐瀚斷然否認，認為即便民進黨內部有異動，也不會演變成蔡英文親自出馬。他補充，若2026年南二都失守，黨內挑戰仍聚焦於陳其邁或蕭美琴等新世代人物。

政壇觀察家指出，蔡英文卸任後動作頻頻，包括出訪歐洲及黨內布局，確實引發揣測。但黃暐瀚的分析凸顯民進黨內權力平衡，賴清德若能穩住民調並在年底選戰有所斬獲，連任之路將無礙。蔡正元則持相反意見，認為蔡英文若判斷賴清德無法勝選，可能親自挑戰，但黃暐瀚視此為過度解讀。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「預告」黃岩島衝突？中國半官方智庫PO海圖 控菲集結3艦船意圖挑戰中國

楊宏基觀點》反腐？反撲？張又俠「老將」落馬 習主導解放軍高官權鬥大戲？