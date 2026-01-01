蔡賴聯手突破「凱子外交」老路 專家：台灣用較少的資源取得巨大外交成果

[Newtalk新聞] 2026年前夕，台灣就遭逢中共大規模軍演挑釁，不過中共的軍事威嚇，沒有阻擾台灣近年的外交活路，開南大學副校長、Newtalk專欄作家陳文甲指出，蔡英文政府延續至賴清德上任後，台灣逐漸走出不同於以往的外交路線，是建立在民主價值與理念一致的基礎上，再加上台灣自身的實力，包括台積電的關鍵地位以及美國的支持，使台灣能以較少的資源，取得比過去更顯著的外交效果。





陳文甲在網路節目《矢板明夫Newtalk》中指出，早期台灣在外交上多半採取「以量取勝」的方式，試圖維持建交國數量，但實際效果仍難以抵擋中國龐大的經濟實力，反觀中國長期透過所謂的「金錢外交」，在國際間以直接、快速的資金投入爭取支持，對許多國家形成強大吸引力。

陳文甲進一步分析，美國與台灣作為法治國家，在對外事務上必須依法行政，所有資金使用都有明確規範，無法任意挪用；相較之下，中國在推展對外工作時，對於資金科目與用途的界線相對模糊，甚至出現公款公用或私用的情形。





他對中國而言，只要名義上屬於「推展工作」，就可以直接「掏口袋撒錢」，陳文甲分析，中國在改革開放後，大量外資湧入，累積了可觀資金，正好成為對外撒錢的基礎，而這些資金也透過「一帶一路」向外擴散，讓中國能以經濟手段快速擴張影響力，這正是過去台灣在外交競逐中所面臨的結構性壓力之一。

