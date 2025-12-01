蔡金晏提出愛河心計畫 促開發親水環境引進水上巴士

市議員蔡金晏建議市府評估愛河水岸開發親水環境，並引進水上巴士，打造擁有國際級觀光產值的愛河，用心看待愛河在未來城市發展扮演角色。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員蔡金晏一日總質詢以英國倫敦泰晤士河、日本東京隅田川、以及新加坡濱海堤壩為例，具體提出愛河心計畫，建議市府評估愛河水岸開發親水環境，並引進水上巴士，打造擁有國際級觀光產值的愛河，用心看待愛河在未來城市發展扮演角色。

蔡議員以英國倫敦泰晤士河的Uber Boat以及日本東京隅田川的水上巴士為例，都各自有民間公司營運，泰晤士河每年有超過四百萬人搭乘，隅田川每年也有十七萬人搭乘水上載具，高雄今年迄至九月就有五百八十五萬人造訪愛河景區，只要其中十分之一五十八萬人，就遠超過日本隅田川的搭乘人數，隅田川每年觀光產值超過五千萬元台幣，泰晤士河Uber Boat觀光產值更達十六億元台幣，愛河景區擁有雄厚觀光產值潛力。

他再舉新加坡的濱海堤壩投入超過卅億元新幣興建堤壩分隔海水與淡水以及週邊水岸開發，具備水資源永續、防洪減災、及水岸開發等功能，應審慎評估對愛河對大高雄防洪治災的深遠效益；另應一併檢討愛河沿線橋樑高限及水深限制的整體評估。

陳其邁市長答覆說，應區別接近愛河灣下游附近，以觀光客為訴求對象，而愛河上游三民段則以休閒、花園景觀為訴求，包括河堤社區未來將拓寬坡堤，讓沿岸公園擁有更好視野景觀，增加水位形塑更好親水環境是未來趨勢。

此外，蔡議員也指高雄早期即有拆船王國之稱，拆船業在當年大仁宮爆炸事件後沉寂；今年五月再發生旗津大願寺附近碼頭有溼式拆船，並造成廢油污染疑慮與風險，以目前拆船監管鬆散，未來永續的拆船業必須長遠規劃，但都必須遠離旗津為前題。