蔡鎤銘/血祭大刀斬狼煙 《大刀•祭》的深層解讀

文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

2025年12月13日，南京大屠殺88周年之際，中國的國家公祭日在警報聲中莊嚴舉行。與此同時，中國大陸東部戰區發布《大刀•祭》主題海報，以「東倭為禍近千年，血海仇深尤眼前」的詩句與「堅決斬斷骯髒頭顱」的標語，將民族的歷史傷痛轉化為對現實的嚴正警示。此舉明確傳達了對日本右翼勢力否認歷史行徑的強硬立場，以及絕不容許軍國主義復辟、悲劇重演的堅定決心。

解放軍東部戰區發布的《大刀·祭》海報。（圖／翻攝微博@東部戰區）

中國的國家公祭日，其時空始終交織著靜默的悼念與昂揚的警醒，構成獨特的雙重敘事。2025年的公祭，其現實坐標尤為清晰。它既標註著對日抗戰勝利80周年的歷史節點，也直面著近期中日關係的複雜波瀾與區域安全格局的深刻調整。在此背景下，公祭已不僅是回溯過去，更是觀照現實的一面稜鏡。

廣告 廣告

東部戰區選擇在此極具象徵意義的時刻發布《大刀•祭》，是對這一雙重敘事的戰略性強化與主動詮釋。它表明，莊嚴的儀式本身即蘊含著力量，民族的集體記憶必須也必然轉化為捍衛和平的清晰立場與堅實能力。當悼念的燭光與警惕的「狼煙」在意識形態領域並置時，一種清晰的邏輯得以凸顯。那就是，對過往苦難最崇高的致敬，便是以絕對的決心與實力，阻止任何導致苦難復現的因子萌芽。這一行動本身，便是一份投向現實的宣言，將歷史的深刻教訓，直接錨定於當下維護主權與地區穩定的嚴峻挑戰之中。

南京大屠殺的史實，其反人類罪行的性質早已被遠東國際軍事法庭的判決所確認，成為國際社會的普遍定論與人類文明的共同傷痕。然而，歷史的定論並未終結思想的較量。戰後因冷戰地緣政治導致的清算不徹底，為日本國內的歷史修正主義提供了殘存的土壤，使其得以系統性繁衍。

這種修正主義並非零散的觀點，而是一套自上而下、由內及外的運作體系。在話語層面，右翼勢力將基於史實的客觀反省汙名化為「自虐史觀」，並刻意曲解東京審判的合法性，將其塑造為「勝者的審判」，企圖從法理與道德根基上動搖戰後秩序。在實踐層面，則表現為教科書的持續篡改、政治人物對供奉甲級戰犯的靖國神社的公式性參拜，以及對「慰安婦」等戰爭罪責的含糊其辭。這一系列行動構成了一個旨在模糊、淡化乃至最終否定侵略歷史的長程工程。

台灣民間團體今年曾舉行中華民國抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念。（資料照／中天新聞）

解碼「大刀」符號動員

這種系統性否認，其危害遠超對一國民族感情的傷害。它實質上是對以《聯合國憲章》原則為核心的戰後國際法秩序與普世價值的公然侵蝕與挑戰。尤其在日本國內政治持續右傾化、安全政策不斷突破「專守防衛」框架的當下，這種對歷史真相的背叛與對戰後安排的鬆動相互疊加，使得捍衛歷史定論、防止軍國主義思維藉屍還魂，不再只是歷史學的任務，而成為關乎東亞乃至世界和平穩定的極端迫切的現實議題。

《大刀•祭》是一份高度凝練、意圖明確的戰略文告。其力量核心在於對「大刀」這一符號的戰略性重構與多維度動員。「大刀」首先是一個歷史圖騰，直接溯源至抗日戰爭時期那首激蕩全民族的《大刀進行曲》「大刀向鬼子們的頭上砍去」。東部戰區透過海報與同步發布的戰歌，完成了一次高效的跨媒介符號召喚，將沉澱於集體記憶中的抗戰精神瞬間激活。

然而，其更深層的意圖在於將這一歷史圖騰轉化為當代毋庸置疑的威懾符號與行動隱喻。海報標語「時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱」，以斬釘截鐵的意象，將防禦性立場表述為一種主動、果決的清除意志。結合詩句「無義畏威心歹斗，長刀所向靖狼煙」，全文構建了一個從歷史定性、現實批判到未來行動的完整戰略敘事閉環。

尤其值得注意的是「長刀所向靖狼煙」的表述。「靖」字意為平定、平息，這不僅是防守，更包含以強大力量主動廓清寰宇、恢復秩序的決心。它明確宣告，面對任何企圖復燃的軍國主義「狼煙」，中國不僅有堅定不屈的意志，更有足以「靖煙平患」的強大能力。這把「血祭大刀」，因而承載雙重祭奠。它既祭奠罹難的先輩，也以震懾之力「祭奠」一切妄圖復活的侵略亡靈，其終極指向在於捍衛不容玷汙的和平。

1945年抗戰勝利，北京天安門當時懸掛時任軍事委員長、同盟國亞洲戰區最高統帥蔣中正的照片。（翻攝自張雅屏臉書）

從民族記憶到全球共識

南京大屠殺的記憶，正經歷一場深刻的昇華。它從一個民族的苦難記憶，日益演變為一項關乎人類正義與和平的全球性議題。2025年公祭活動的全球化圖景，涵蓋中國大陸各地，並延伸至全球五十多個國家和地區、上百個華僑社團與國際友好團體的同步參與，有力地證明了這一點。

這幅圖景顯示，對歷史真相的捍衛與對和平的珍視，產生了超越國界與文化的廣泛共鳴。它不僅凝聚了散居世界的華夏子孫的血脈親情，更吸引了國際社會中一切秉持正義與良知的力量。這種內外呼應的廣泛共識，構成了抵禦歷史虛無主義最堅實的社會與道義基礎。

正是在此基礎上，從以立法形式設立中國的國家公祭日，到軍隊戰區在關鍵歷史節點發布《大刀•祭》，其內在邏輯一以貫之且愈發清晰。歷史的真相絕非可以談判或妥協的對象，必須以國家與全民族的共同力量予以捍衛。而這份捍衛，必須也必然轉化為確保和平不被顛覆、悲劇不再重演的剛性實力與明確底線。其所展現的「不忘卻、不淡化、不妥協、不縱容」立場，是對歷史的最高忠誠，是對犧牲者的莊嚴承諾，更是對人類共同未來最根本、最負責的擔當。這條底線，劃定的是記憶的邊界，守護的是和平的未來。

當南京大屠殺最後的親歷者逝去，捍衛歷史真相的重任便完全交付於由中國的國家公祭日所維繫的集體記憶與國家意志之中。《大刀•祭》在此刻響起，正是將這份民族的悲愴與未來的警醒熔鑄為一體。它昭示：任何篡改歷史的企圖，都是對和平的威脅；中國正是透過這樣的國家儀式與戰略宣示，堅守「不忘卻、不妥協」的底線，以確鑿的意志與實力守護正義。這不僅是對過往犧牲最崇高的告慰，亦是透過國家行為對未來和平所作的根本擔當。這把以國家記憶鑄就的長刀，祭奠不可磨滅的過去，更守護不容侵犯的未來。

日本首相高市早苗近期台灣有事的言論，引爆中日關係高度緊張。（資料照／美聯社）

※以上言論不代表中天新聞網立場

延伸閱讀

天大仇恨？綠側翼粉專戲謔李來希 青鳥竟喊「摔車剛好而已」

跟進？停砍公教年金三讀 陳永康提修法「增退役軍人年金」

停砍公教年金三讀過關 李來希突爆騎腳踏車自摔「倒地」