蔡長展接任國土署長 解決土方議題列優先
(記者張廷玉台北報導)內政部長劉世芳今天宣布，具豐富水利經驗的內政部參事蔡長展將接任國土署長，為國土管理與保育努力。蔡長展表示，目前最大挑戰就是土方議題，另老宅延壽、加速推動都更也是接下來施政重點。
前國土署長吳欣修16日接任海委會常務副主任委員，國土署長職務隨後暫由副署長朱慶倫代理。
蔡長展原任高雄市政府水利局長，5日調任內政部參事，被外界視為是為接棒國土署長暖身。隨後國土署13日首度針對土方之亂舉行記者會說明時，蔡長展更與吳欣修同框回應媒體提問；在吳欣修赴海委會就任後，蔡長展更常現身各種土方協調會議，並親自與地方業者溝通。
劉世芳今天在內政部部務會報會後記者會表示，期許蔡長展領導超過1000人的國土署，繼續為國家的國土管理、國土保育與國土計畫一起努力。
