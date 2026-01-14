蔡阿嘎不演了舔共？新片突喊「祖國、同胞」全程捲舌

娛樂中心／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎經營頻道超過15年，拍過無數過搞笑有趣的企劃，被譽為「台灣YouTuber界長青樹」。不過，他近日突開啟「祖國尋奇」系列，標題還稱到訪中國多個國家，並全程以捲舌音介紹美食，起初令觀眾嚇壞以為「舔共YTR+1」；直到反轉真相曝光後，眾人都笑翻說，「只有阿嘎能超越阿嘎！」

蔡阿嘎近期在生活頻道上傳新片，「祖國尋奇！蔡阿嘎不演了！杭州.四川.青島.成都美食之旅」，開場就一本正經以捲舌音介紹，「這個單元就是要讓我們海內外所有的同胞，透過節目喜歡上我們祖國的文化底蘊」，令觀眾一度誤以為他去中國拍旅遊片。不過仔細一看發現，蔡阿嘎介紹的都是位於台灣、以中國地區為名的中式餐廳，談到四川時還打趣稱，是由「從四川嫁到祖國」的老闆娘開的麵店。

蔡阿嘎新片突喊祖國、同胞：不演了！捲舌介紹「中國4地美食」網驚：嚇死

蔡阿嘎在標題提到的中國美食，其實全都在台灣的餐廳。（圖／翻攝「蔡阿嘎Life」YouTube）

原來，蔡阿嘎是在反串中國的旅遊節目《大陸尋奇》，而且結尾時還誠意十足、自己清唱經典的片尾曲，並高喊「我們的祖國、中華民國，祖國好祖國妙，祖國呱呱叫」、「洗腦同胞們愛上祖國，就從祖國北方的美食之旅開始」、「終究還是舔祖國了，錢談妥了？」以有趣形式反串舔共網紅。

蔡阿嘎新片突喊祖國、同胞：不演了！捲舌介紹「中國4地美食」網驚：嚇死

蔡阿嘎反串舔共網紅。（圖／翻攝「蔡阿嘎Life」YouTube）

影片曝光後，網友們都笑說，「就知道阿嘎是心向祖國的」、「嘎哥自費宣傳祖國」、「一個祖國，各自表述」、「這集嘎哥完全沒吃，但卻說了一口好餐廳」、「看標題嚇死，想說嘎哥居然會去中國」、「片尾讚，絕對沒有版權問題」、「本來還在想，怎麼愛國的嗄哥也淪陷了，仔細一看原來是…哈哈」、「熟悉的阿嘎回來了，可愛又迷人的反派角色」、「這就是我們熟悉的祖國阿！」





