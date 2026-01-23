蔡阿嘎員工耶嫩閃婚「為搶28萬紅包」？新娘「是二伯員工」 從「蘿拉霸凌低谷」到收穫幸福感動全網

耶嫩（右2）結婚了。翻攝Threads @ yenom0612 7

知名 YouTuber 蔡阿嘎（蔡緯嘉）的工作室「大頭佛娛樂有限公司」近期喜事連連！曾因揭露遭前資深員工「蘿拉」職場霸凌而引發熱議的台大學霸員工耶嫩（周穎謙），於 22 日驚喜宣布結婚。對象並非外人，正是二伯自創品牌「hahababy」旗下的員工俐馨。這場「大頭佛與哈佛」的強強聯姻，不僅讓蔡阿嘎直呼以為是整人企劃，更讓網友笑稱：耶嫩難道是為了搶下「28 萬結婚大紅包」才按下人生加速鍵？

耶嫩澄清老婆沒懷孕。翻攝Threads @ yenom0612

台大學霸閃婚澄清「沒懷孕」 新娘絕美平口婚紗曝光

耶嫩於 22 日在社群平台發文官宣結婚，並曬出在士林戶政事務所登記的甜蜜合照。照片中，耶嫩穿著修身的黑西裝，新娘俐馨則選穿簡約優雅的平口白紗，手臂上的個性刺青在薄紗襯托下顯得格外吸睛。由於喜訊來得突然，耶嫩特別在貼文中澄清：「我們真的還沒有小孩啦～～只是決定在這一刻為人生按下加速鍵」。

從曝光的結婚書約細節可見，耶嫩（82 年次）與俐馨（81 年次）這對姐弟戀修成正果。蔡阿嘎與二伯更率領全體員工拉起紅布條見證，布條上寫著「恭喜 hahababy 闆娘小祕書 & 大頭佛工作室直男新婚快樂」，足見兩人在團隊中的好人緣。

耶嫩結婚，蔡阿嘎團隊到場祝賀。翻攝Threads @ yenom0612

昔遭蘿拉霸凌被迫離職 今苦盡甘來感動全網

耶嫩的閃婚之所以引發大量網友淚目，是因為他的回職之路並不平穩。他曾揭露 3 年前離開工作室並非為了考公職，而是因為遭受前員工蘿拉的長期職場霸凌，包括買禮物故意漏掉他、在同事面前羞辱其學歷等。

直到 2024 年蘿拉因「AB 合約」事件遭開除後，耶嫩才得以「即戰力」身分重返團隊接任公關業務。從當初在深夜發布「不自殺聲明」的恐懼，到如今在眾人祝福下步入禮堂，不少粉絲感嘆：「看到耶嫩現在能大笑著結婚，真的覺得沉冤得雪、苦盡甘來。」

登記現場充滿趣味。翻攝Threads @ yenom0612

超車亞妮、Taco！28 萬紅包真的要發了？

網友最關注的另一個亮點，莫過於蔡阿嘎曾公開許下的「紅包諾言」。阿嘎曾承諾，若元老級員工亞妮或 Taco 誰先結婚，就要包出 28 萬元的巨額紅包。如今耶嫩強勢「超車」，率先完成登記，網友紛紛在留言區標記蔡阿嘎：「阿嘎錢包準備好了嗎？」、「這波加速難道是為了 28 萬？」、「最有效率的員工，連結婚都要拿第一」。

對此，蔡阿嘎雖然驚訝，但仍與二伯全程陪同登記，展現出對這對新人的高度寵愛。耶嫩的這場婚禮，不僅是他個人的幸福開端，更是大頭佛與 hahababy 兩大家族正式「親上加親」的重要里程碑。

耶嫩的結婚書約超可愛。翻攝Threads @ yenom0612



