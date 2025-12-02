蔡阿嘎怒了！爆粗口開譙「習近平唬爛洨」 網見實測結果：被維尼騙了

娛樂中心／綜合報導

日本首相高市早苗日前表示「台灣有事」，日本將行使集體自衛權，導致中日關係惡化。中國外交部更放話從未從接受過《舊金山和約》，引發網友戲稱「《馬關條約》被強制續約」。百萬網紅蔡阿嘎今（2日）在日本關西機場實測《馬關條約》是否續約，結果最後忍不住開譙：「習近平唬爛洨！」

蔡阿嘎表示聽說昨天中共不承認《舊金山和約》，所以《馬關條約》直接無條件強制續約。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

蔡阿嘎實測過海關走日本人的通道，會不會讓他過。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

蔡阿嘎今天在日本關西機場，表示聽說昨天中共不承認《舊金山和約》，所以《馬關條約》直接無條件強制續約，讓他決定等一下過海關，就來實測走日本人的通道，會不會讓他過。結過經過實測沒辦法過，讓蔡阿嘎當場在機場爆粗口開譙：「X不行，習近平唬爛洨！」

蔡阿嘎在日本關西機場實測《馬關條約》是否續約，結果最後開譙：「習近平唬爛洨！」（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

影片一出，立刻引發許多網友熱議：「第一次覺得這種百年前的條約，離我這麼近，不只近，還自帶不讓人排斥的續約效果」、「長這麼大居然能無痛當日本人，好神奇」、「阿嘎你很勇喔！不怕被炎」、「唉被維尼騙了」、「相信不少台灣人也不反對續約」、「不承認舊金山合約是要拿日本護照回國才對啊！」、「嘎哥真的很跟上流行」。

