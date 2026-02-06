蔡阿嘎自爆《陽光女子合唱團》看不懂哭點 老婆二伯一句話全網直接淚崩

記者林宜君／台北報導

蔡阿嘎（左）近日因電影《陽光女子合唱團》意外成為話題人物。右為妻子二伯。（圖／翻攝自IG）

溫馨電影不只催淚，也能意外放閃。電影《陽光女子合唱團》上映後票房與口碑齊飛，片中親情與友情的情感共鳴，更在影城外延燒成另類話題。電影《陽光女子合唱團》集結翁倩玉、鍾欣凌、安心亞等實力派卡司演出，以女性成長、親情與友情為主軸，自上映以來在全台累積突破新台幣4億元票房，成為近期最具討論度的國片之一。YouTuber蔡阿嘎近日也因這部電影意外成為話題人物。他透露老婆「二伯」前往觀影後，直呼劇情溫暖又感人，讓他忍不住好奇電影內容。二伯簡單回應電影聚焦「女兒、媽媽與友情」，並表示多個橋段讓人忍不住落淚。

蔡阿嘎社群發文：「嗯……我都沒有」引發熱議。（圖／翻攝自蔡阿嘎Threads）

沒想到蔡阿嘎隨即自嘲式回應：「嗯……我都沒有。」他坦言自己沒有女兒、媽媽，也不太有符合電影設定的成長經驗，因此難以理解多數觀眾的哭點，一句話瞬間引發討論。面對老公的「地獄哏」，二伯則給出超暖回應，輕聲回了一句：「你還有我呦！」短短幾個字直接閃瞎網友，也被讚是最溫柔的接球示範。蔡阿嘎隨後在留言區加碼詢問：「有人看完沒哭的嗎？」立刻吸引大批網友回應，有人直呼「怎麼可能不哭」，也有人笑說「看到你老婆那句話我才真的哭了」，留言區笑淚交織。

