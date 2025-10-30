蔡阿嘎貼五合照全離婚分手「包含范姜、粿粿、Andy、家寧」 新婚YouTuber壹加壹求刪照：我好怕！
范姜彥豐29日爆出跟老婆粿粿婚變，主因是棒棒堂成員王子介入兩人婚姻，王子也發出道歉聲明，表明在他們協議離婚的過程，關心超過朋友界線。YouTuber蔡阿嘎突然在社群貼出五張照片，寫著「這算不算是一種反指標」。
有趣的是，剛新婚不久的YouTuber壹加壹的一粒，也在社群寫著「嘎哥我們之前在滑雪遇到有合照，可以先請您與二伯把照片刪掉嗎我好怕」，蔡阿嘎則搞笑貼出照片寫著「幸福快樂闔家平安」，黑色幽默讓網友們笑瘋。
蔡阿嘎上傳的圖片裡，有婚變男女主角范姜彥豐與粿粿夫妻檔，陸續還有YouTuberRyuu&Yuma，前陣子也爆出雙重偷吃而離婚，以及最近正在官司中的ANDY老師與張家寧，還有被戲稱是棒球反指標的台南JOSH，先前也爆出被老婆家暴離婚，跟已經和平分開的「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」的茂木與茂木太太。
讓不少網友嚇瘋，還有網友翻出蔡阿嘎跟理科太太夫妻的合照，而理科太太現在也已經是離婚婦女，網友笑說「阿娘喂！以後夫妻不要隨便找情侶檔、夫妻檔拍照啦！」「家裡跟太太與你們的合照還能留嗎？」
