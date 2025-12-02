蔡阿嘎開嗆習近平！中共不認《舊金山和約》他日本親測1事翻車了

娛樂中心／綜合報導



日本首相高市早苗日前回應「台灣有事」說法引發中國不滿，緊接著中國當局又稱從來沒有接受《舊金山和約》，讓許多台灣網友一往回推，發現照中國不承認《舊金山和約》，那麼照理來說台灣歸屬會回到《馬關條約》，那麼台灣的祖國就會變成日本，不少人就笑稱：「我變成日本人啦？」，對此，正巧飛日本玩的台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，就拍片揚言「走日本人通道」，親自驗證中國說法，沒想到下秒結果出爐，讓他怒噴：「習近平唬爛」。





蔡阿嘎「突開嗆習近平」！中共不認《舊金山和約》他日本親測1事…下秒翻車了

蔡阿嘎親測在關西機場過海關走「日本人通道」。（圖／翻攝自蔡阿嘎@IG）

台灣百萬YouTuber蔡阿嘎於個人經營IG帳號拍片，他提及自己剛好人在日本關西機場，想到最近中共表示沒有接受過《舊金山和約》一事，讓他想拿起手機記錄自己的入關時刻，「聽說中共昨天不承認舊金山和約，所以馬關條約無條件強制續約？」，他馬上拿起護照宣示：「我等一下就實測過海關，我就走日本人的通道，看他會不會讓我過？」。





蔡阿嘎無言開嗆習近平「唬爛」。（圖／翻攝自蔡阿嘎@IG）

下一秒已經通過海關的蔡阿嘎，向粉絲更新實測結果，他皺著眉吐槽：「X，不行啊！習近平唬爛X！」，發片之後蔡阿嘎更在影片說明自己拍片的真心：「沒事，單純想譙一下習大大而已」，最後還附上一個翻白眼的表情符號，讓超過2萬名網友笑出來：「以為去日本可以國旅？？」、「太喜歡」、「肯定是因為沒取日本名啦」、「海關：這人來亂的？」、「時事梗愛死」、「笑死」、「全力支持蔡阿嘎」、「嚇死！以為去大國不能免稅了」。









