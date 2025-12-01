蔡阿嘎韓國大吃大喝5天「體重竟完全沒變」！訣竅曝光超簡單：正餐只吃這3類

YouTuber蔡阿嘎近期帶著老婆二伯、公司約40名員工和家屬飛往南韓釜山，展開五天四夜的員工旅遊。行程中，團隊成員們放鬆大吃大喝，原以為體重有可能因此失控，未料蔡阿嘎回國後一量，竟絲毫沒變，飲食控制的能力令網友吃驚！

蔡阿嘎透露，從韓國返家睡一晚後，鼓起勇氣站上體重計，沒想到數字停在65.8公斤，和出發前完全一樣，讓他當場笑到不行，開心寫下：「啊哈哈哈哈哈完全沒胖！」不過，他在旅途中其實也很節制，每餐幾乎都只吃肉、青菜、海鮮，澱粉、甜食和水果只淺嚐一兩口；飲品則維持喝咖啡、拿鐵（無糖），並堅持每餐「八分飽就收」。在這套原則之下，即使五天行程吃了各種美食，體重也完全沒變化。

其實蔡阿嘎過去就靠飲食調整成功瘦下10公斤，近來更親自帶領員工宗翰、亞妮挑戰「無痛減肥」，三人同步吃同樣的餐點、搭配跑步訓練，經過一段時間也真的看見成效。他減重減出心得，這回分享旅遊飲食訣竅引起關注，令網友佩服「出國大餐還可以這樣控制不簡單」，但也有人調侃「那就不算大吃大喝」。

